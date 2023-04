Miracle ou pas à Pézilla la Rivière ce jour-là ?

L’Histoire est remplie d’énigmes et celle-ci mérite votre attention. Nous sommes près de Perpignan, on remonte le temps jusqu’à la fin du XVIIIe siècle avec Hélène Legrais.

Je vous ai déjà raconté comment en 1793 , après l’exécution de Louis XVI, les troupes espagnoles ont franchi la frontière et envahi le Roussillon. Il faudra deux batailles décisives, à Peyrestortes puis au Boulou, pour les renvoyer de l’autre côté des Pyrénées. Mais nous n’en sommes pas là. Pour l’instant les temps sont difficiles pour la toute nouvelle République : à la menace étrangère s’ajoutent l’insurrection vendéenne, la révolte fédéraliste et les complots des nostalgiques de l’Ancien régime.

La Convention proclame l’état d’exception pour réprimer ces troubles. On appellera cette période, 1793/1794, la Terreur. Parmi les ennemis désignés par le pouvoir révolutionnaire, les prêtres qui refusent la constitution civile du clergé. Pas question de prêter serment d’allégeance à la République ! L’abbé Péronne, le curé de Pézilla-la-Rivière est de ceux-là. Il doit partir précipitamment en exil. Dans sa hâte, il laisse les hosties qu’il a consacrées dans le tabernacle de l’église paroissiale St Félix. Il se rend compte de son oubli alors qu’il est déjà en route. Et si les sans-culottes allaient les profaner ? Il s’en veut et peste à haute voix. Faut-il qu’il s’en retourne les chercher ? Il est aux alentours de St Feliu d’Avall. « Que ne donnerais-je pas pour retourner ne fut-ce qu’un quart d’heure dans notre chère paroisse ! »

Une jeune femme l’entend. Elle s’appelle Rose Llaurens. Elle ne dit rien au prêtre qui poursuit sa route mais retourne en courant à Pézilla. Ces hosties ne tomberont pas entre des mains impies ! Elle va les récupérer à l’église avant de les placer pieusement dans un sucrier en cristal avec la collaboration du maire du village Jean Bonafos.

Ils cacheront ce ciboire improvisé, chacun à leur tour, chez eux. Dans le plus grand secret bien sûr. Et tout cela pendant sept ans. En 1800, la Révolution est bien terminée et l’abbé Péronne flanqué de son vicaire, l’abbé Siurolles, revient d’exil pour retrouver ses ouailles. Il n’imagine pas la divine surprise que lui réservent Rose Llaurens et le maire : les hosties qu’il avait oubliées en partant, intactes.

C’est une belle histoire mais pas un miracle !

Une seconde ! Ça le devient quand on constate avec émerveillement qu’au contact des hosties consacrées, le cristal du sucrier est devenu doré. L’allégresse des paroissiens est à son comble.

Et l’idée fait son chemin : il faut au miracle un écrin digne de lui, une nouvelle église à la place de l’ancienne, romane, du XIe siècle. En 1884, Eugène Eswald, un architecte parisien fournit les plans. Plusieurs maisons sont achetées et détruites pour permettre la construction.

Viggo Dorph Petersen , l’architecte danois devenu coqueluche de la grande bourgeoisie roussillonnaise, à qui on doit notamment les châteaux de Valmy et d’Aubiry , prend le relais en 1888. Il combine des éléments romans et gothiques pour un bâtiment en pierre et brique rouge dominé par une tour de 40m abritant trois cloches. A l’intérieur, 28 vitraux racontent toute l’aventure. En 1893, pour le centenaire du miracle, la nouvelle église est consacrée et vouée aux Saintes Hosties. On les fête le dimanche qui suit Pâques.