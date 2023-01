Mystère expliqué, pourquoi autant de "Marie" à Coustouges ?

Alors ça c’est une bonne question. Un tout petit village, l’un des plus au sud des Pyrénées-Orientales. Et un prénom répandu assez démesurément. L’explication, il faut la chercher dans le passé, on remonte le temps avec Hélène Legrais.

Hélène, vous nous emmenez au sud du Vallespir …

Tout, tout au sud puisque c’est la deuxième commune la plus méridionale de la France continentale après Lamanère, j’ai nommé Coustouges ! Un côté bout du monde en Vallespir, à moins de 4km de St Laurent de Cerdans. Un village mentionné pour la première fois en 936 donc très ancien qui vaut le, grand, détour avec ses vieilles maisons et ses pittoresques noms de rues en catalan … je vous en cite quelques-uns : Via crucis dels somnis inconfessables (chemin de croix des rêves inavouables), Trencat del Ponent Encantat (Traverse du Couchant enchanté) ou encore Alzucac de les paraules callades (cul-de-sac des paroles tues) … poétiques, non ?

On m’a parlé aussi d’une église remarquable, peut-être un peu disproportionnée dans un si petit village …

Parce qu’initialement ce n’était pas une église paroissiale mais elle faisait partie d’un monastère de bénédictins, aujourd’hui disparu. L’église Ste Marie est un édifice roman du XII/XIIIe siècle qui a deux particularités : d’abord à l’extérieur un portail magnifiquement sculpté, non pas en marbre comme partout ailleurs dans le département, mais en pierre tendre. Et puis à l’intérieur, un retable dédié aux 12 apôtres, ce qui, avouez-le n’est pas fréquent. Pour les personnes qui ne pouvaient ou ne voulaient pas venir jusqu’à Coustouges, un ermite amenait jusqu’aux mas les plus reculé une capalleta, une chapelle portative pour permettre aux fidèles de faire leurs dévotions aux apôtres tout en restant chez eux. Mais le plus intéressant est DANS le retable …

Un trésor ?

Presque. Une boîte dans laquelle se trouve 12 étuis avec dans chacun d’entre eux le nom d’un apôtre. Quand une femme était enceinte, elle venait à l’église où on tirait au sort un des étuis et elle devait donner à son enfant le nom de l’apôtre qui sortait : Pierre, Jean, André, Jacques, Matthieu …

Je vous rassure il n’y avait pas de Judas remplacé par Mathias qui avait été élu pour remplacer celui qui avait trahi le Christ. Evidemment, ce n’était valable que pour les garçons. Et les filles me direz-vous ? Eh bien, on l’appelait tout simplement … Marie, comme la Vierge de l’Espinàs, de l’aubépine, à qui était dédié l’église. Je ne vous dis pas le nombre de Marie qui ont vécu à Coustouges depuis le XVIe siècle, date à laquelle cette coutume s’est répandue !