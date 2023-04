Mystères et histoires de sorcières dans le petit village de Jujols !

Alors nous avons ici un étrange monument dans un cimetière, des vies naissantes qui sont parties et des rumeurs de sorcellerie. Remontons le temps avec quelques repères, Hélène Legrais.

Des sorcières , Hélène ? Mais vous nous avez déjà parlé de celles de Tresserre !

Mais il y en a un autre nid, dans le Conflent. Vous connaissez le Mont Coronat, entre Jujols et Nohèdes ? En général on traduit son nom par Mont Couronné mais si on en croit le conteur Claude Fabre il s’agit en fait du Mont Cornat, cornu, comme le diable !

Sur ses flancs, au-dessus de Jujols, il y a le pré de les bruixes, le pré des sorcières donc où celles-ci, disait-on, se réunissaient pour le Sabbat.

Autre lieu mystérieux, sur la montagne en face du village, le mas de Flassa avec une très belle église, classée monument historique. Aujourd’hui le hameau est inhabité mais ce ne fut pas toujours le cas.

A la fin du Moyen Age, le curé de Jujols y va souvent pour baptiser les enfants. Or il remarque bientôt, intrigué, qu’il doit revenir trois semaines, un mois après pour les enterrer. Que se passe-t-il à Flassa ?

Les sorcières s’acharnent-elles sur le hameau ? Le curé n’est pas superstitieux. Dans les notes qu’il a laissées dans l’église, il émet un hypothèse : et si c’était l’eau du bénitier, avec laquelle il baptisait les enfants ? Il n’avait sans doute pas tort.

Quoi qu’il en soit, depuis les eaux de Flassa sont réputées empoisonnées et les gens du coin n’en boivent jamais. Pourtant l’eau coule à flot à Flassa mais personne n’y touche !

D’accord, la cause est naturelle mais il y a quand même un édifice étrange dans le cimetière de Jujols. Pour se protéger des sorcières ?

Une construction cylindrique en lloses coiffée d’une grande plaque en schiste surmontée d’une croix en fer. On trouve la même à Evol, à Marians. Mais cet édifice n’a rien de religieux : il était à usage politique. Lorsque la communauté décidait de faire un gros travail comme la construction d’un canal d’arrosage ou d’un chemin, le maître d’œuvre montait sur la table de harangue, c’est son nom, pour expliquer le projet et surtout jurer qu’il le mènerait à bien devant les morts et les vivants rassemblés dans le cimetière.

Il promettait sur les ancêtres. C’était une spécialité du Conflent.

Une autre curiosité ?

La carrière de Roca Fumada où en extrayait du marbre rose de Villefranche. On disait que ce marbre avait servi dans la construction du Château de Versailles.

Pour remercier les ouvriers, Louis XIV avait fait envoyer au village un vase en porcelaine de Sèvres. Un vase qui trônait dans la mairie de Jujols ... jusqu’au jour où il a disparu !