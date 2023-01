Néfiach, Millas, le duel des surnoms en Ribéral

A travers l’histoire des Pyrénées-Orientales, racontée par Hélène Legrais, c’est aussi et surtout le passé de nos villages qui s’exprime avec les surnoms donnés aux habitantes et habitants du Pays Catalan, certains sont peu sympathiques.

Encore un antagonisme entre villages voisins. Cette fois, Hélène, vous nous emmenez en Riberal.

Pour celles et ceux qui l’ignorent, le Riberal c’est la partie de la vallée de la Têt qui va de Perpignan au col de Ternère, juste après Bouleternère, là où commence le Conflent. Grosso modo ça correspond au secteur parcouru par la 116 version voie rapide. Millas est à peu près au centre et pendant longtemps, le village a été le lieu de rendez-vous de toute la jeunesse du canton. D’ailleurs de nos jours encore, une compétition intercanton se déroule dans les arènes lors de la Feria.

Donc les jeunes de St Feliu, d’Avall et d’Amont, mais aussi de Corbère et de Corneilla la Rivière se retrouvaient à Millas. Et ce n’est pas un hasard. Au début du XXe siècle, il y avait deux cafés sur la route nationale qui ouvraient sur deux grandes salles où on pouvait organiser des bals. En outre, tout de suite après la guerre de 14-18, se sont installés deux entrepreneurs de cinéma, chacun ayant ouvert sa propre salle. Il y avait des séances en semaine et surtout le samedi et le dimanche. Logiquement la jeunesse du secteur qui avait envie de se divertir venait à Millas danser ou voir un film, ou les deux à la suite … ça a été le grand rendez-vous du week-end ou des jours fériés pendant près d’un siècle !

Et comme partout, les jeunes venant de villages voisins ne s’aimaient pas beaucoup.

C’est un grand classique ! Les garçons en particulier n’apprécient pas que les autres draguent « leurs » filles … On se défie, on se moque, on s’insulte et parfois on en vient aux mains. Et la rivalité la plus vive opposait Millas et Néfiach.

Les Millassois traitaient leurs voisins de gollots, de « goitreux » en Français. Cette accusation de difformité n’était pas sans fondement. On s’est rendu compte bien plus tard que dans la garrigue de Néfiach il y avait de l’uranium. Et donc à cause de ces émanations d’uranium, certaines femmes de Néfiach en particulier avaient le cou enflé à cause d’une hypertrophie de la glande thyroïde, un goître donc. D’où els gollots !

Et que répliquaient les Néfiachois ? Je suppose qu’ils n’étaient en reste …

D’après l’écrivain Josep Tolza, lui-même de Millas, avec qui j’en avais parlé il y a quelques années, les jeunes de Néfiach ripostaient à grands coups de « Millars, la Xaia » … el xai c’est l’agneau, l’animal le plus doux et inoffensif qui soit, mais comme ce n’était sans doute pas assez insultant, ils le mettaient avec mépris au féminin : la xaia, l’agnelle.

Mais les deux camps ne s’en tenaient pas là … je vous raconte le reste jeudi prochain !