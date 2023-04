On peut y aller en Train Jaune, Olette et Evol, les surnoms

On y accède en Train Jaune ou par la RN 116. Nous sommes sur le chemin de la Cerdagne, du Capcir depuis Perpignan mais aussi sur la route des Garrotxes. Explorons le passé avec Hélène Legrais et les surnoms des habitantes et des habitants.

Vous nous emmenez Hélène, à Olette-Evol , la porte des Garrotxes …

Un village qui a depuis longtemps une réputation assez bourgeoise, surtout depuis que la « route impériale » de 1811 est devenue la nationale 116 qui relie la plaine et le Conflent à la Cerdagne.

Ajoutée à la route traditionnelle des Garrotxes qui permet en partant d’Olette de rejoindre le Capcir par le col de Creu, le trafic généré a permis l’ouverture de commerces, d’hôtels, d’auberges où on faisait halte avant d’attaquer la dure épreuves des lacets avec la diligence.

Une prospérité et un « embourgeoisement » qui ont suscité la jalousie et l’ironie des villages voisins : Oleta, vila estreta i gent de bragueta, Olette ville étroite … sans qu’on sache s’il s’agit de sa forme allongée le long de la route à l’endroit où la vallée de la Têt s’encaisse ou une référence à l’étroitesse d’esprit supposée de ses habitants qui par ailleurs ont donc, comme ceux de Cerbère , la réputation d’être de sacrés gaillards portés sur le sexe. Ils étaient aussi, comme d’autres dont je vous ai déjà parlés , réputés peu conviviaux.

Ils invitaient rarement à leur table. On disait que quand on arrivait en visite dans une maison olettoise à la mi-journée, à midi moins le quart, on vous répondait qu’il était trop tôt pour manger et à midi que c’était déjà fait, pour ne pas avoir à partager le repas ! Cela dit, comme on attribuait aux habitants d’Olette le surnom de menja cebes, de mangeur d’oignons, c’était peut-être mieux ainsi !

Et pour le petit village d’Evol voisin, qu’en est-il ?

Ah malheureux, vous allez réveiller un vieil antagonisme ! Car à l’origine, c’est Evol la localité la plus importante. Siège d’une vicomté, s’il vous plaît, créée en 1337. Les ruines du château construit par Guillem de So en témoignent. Olette n’était alors qu’une petite bourgade en contrebas. Mais lorsqu’avec la route, elle a prospéré et vu, inévitablement, sa population augmenter (jusqu’à 1286 habitants en 1851), le rapport de force s’est inversé.

Les Olettois ont racheté des terres d’Evol et en 1827, complètement ruinée, la commune vicomtale a demandé son rattachement à Olette, devenant un simple hameau. Une plaie d’amour-propre encore ouverte. Une rancœur qui persiste de nos jours. Celle d’être passé en second.

Tacitement, le maire de cette nouvelle commune, agrandie, était forcément d’Olette et son adjoint d’Evol. On le surnommait d’ailleurs familièrement « le maire d’Evol ». Il a fallu attendre 2001 et Jean-Louis Jallat pour que soit élu maire d’Olette un habitant d’Evol, un séisme, une première dans l’Histoire !

Au fait, les gens d’Evol, des agriculteurs, des éleveurs qui travaillent aussi la llosa, donc bien différents des Olettois, sont surnommé els cargols, les escargots. Parce qu’ils sont plutôt casaniers, repliés sur leur village, dans leur coquille quoi !