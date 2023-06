Oups, surnom par très sympa pour les habitants de Tautavel !

Nouvelle session surnoms des habitants des Pyrénées-Orientales à travers l’Histoire. Souvent, les "petits noms" sont un peu taquins disons, et c’est particulièrement le cas ici, à Tautavel. Hélène Legrais nous y emmène.

Hélène vous nous emmenez rechercher les surnoms dans les Corbières Catalanes.

Et avant de s’intéresser à la vallée de l’agly, nous allons remonter le Verdouble jusqu’à Tautavel et sa célèbre Caune de l’Arago qui abrita des pré-néandertaliens il y a 450 000 ans de cela. Le village est bien sûr bien postérieur. On en trouve la première mention en 1011 sous le nom de Taltevul. Selon le célèbre linguiste Barcelonais Joan Coromines, ce toponyme viendrait de la phrase dite par le seigneur du lieu au sujet de son château : Tal te vull ! Ainsi je te veux ! ce qu’on pourrait traduire par "je veux que le château soit et reste à moi". Le seigneur avait sans doute le sens de la formule.

Rappelons que Tal est aussi une racine prélatine évoquant une falaise et Tevull le dérivé catalan d’un suffixe voulant dire fossé … et il est vrai que le château était construit au sommet d’un escarpement vertigineux. Tout ça se rejoint !

Et le surnom des tautavellois, puisque nous sommes-là pour ça, est lié à ce château ?

Pas du tout. En fait les habitants de Tautavel sont surnommés els ganaixes c’est-à-dire les fainéants …

Ils n’aiment pas travailler ?

Ça fait plutôt allusion à leur envie de faire la sieste al repetell del sol, là où le soleil frappe le plus fort. Les Corbières calcaires sont arides et la végétation rare, incitant donc à lézarder au soleil. C’est la même idée qu’on retrouve au sujet des habitants de Castelnou et de Rodès, à l’entrée du Conflent, qu’on surnomme els lluerts, les lézards.

Les lézards verts même, à ne pas confondre avec les petits gris des murailles qu’on appelle des singlantanes. On en rajoute une couche avec les Lliciens … vous savez de qui il s’agit ? Les habitants d’Eus qui, comme chacun le sait, est réputé être "le village le plus ensoleillé de France" avec 360 jours de soleil par an, c’est ce que dit l’Office du Tourisme, sont surnommés les Lluerters. Eh oui, le merveilleux climat de notre Pays Catalan incite parfois à un peu de paresse !

Un autre petit surnom du secteur pour la route ?

Vingrau, ça vous va ? On les appelle els Gavatxos comme s’il était déjà de l’autre côté de la frontière, du côté Audois. Rien de très étonnant. En revanche, si quelqu’un peut m’expliquer pourquoi les habitants de Tarerach sont surnommés les Andorrans, je prends !