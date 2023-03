Patrimoine spirituel, Roue à clochettes et Monuments en Pays Catalan

Au cœur du patrimoine des Pyrénées-Orientales et avant la Semaine Sainte et les fêtes de Pâques, sillonnons notre territoire à la recherche de particularités typiques, avec Hélène Legrais.

C’est bientôt la Semaine Sainte et en Pays Catalan elle a des spécificités … et pas seulement la Procession de la Sanch .

C’est vrai que Pâques approche, les pénitents sont bientôt de sortie, mais donc il y a d’autres particularités …

À commencer par les roues à clochettes. Qu’est-ce que c’est que ça ? La structure de cette roue est en bois et à l’extrémité de chaque rayon, à l’extérieur, il y a une clochette. 12 en tout représentant les douze apôtres. Et on actionne cette roue deux fois par an dans l’église, à l’occasion de la Semaine Sainte. D’abord le Jeudi Saint, après le lavement de pieds, au moment du Gloria.

Le sacristain fait tourner la roue pour annoncer que les cloches partent pour Rome. C’est le début du martyre du Christ. Dans l’attente de Pâques, les cloches resteront muettes et ce n’est que le dimanche qu’on mettra à nouveau en branle la roue pour célébrer la Résurrection. Ces roues à clochettes sont encore nombreuses dans le département. Une bonne vingtaine. Dans la vallée de la Têt par exemple, il y en a une à Eus, une à Marquixanes, une autre à Bouleternère et encore une à Espira de Conflent.

Certaines, comme à Prades, ont disparu mais on voit encore leur emplacement cylindrique dans la maçonnerie de l’église. On en trouve ailleurs qu’en Pays Catalan mais peu : 2 ou 3 en Bretagne, quelques-unes en Auvergne mais c’est vraiment chez nous qu’il y en a le plus. Ça fait vraiment partie de notre patrimoine.

Et il n’y a pas que les roues à clochettes, il y a aussi, les monuments …

Il n’y en a plus beaucoup et on les sort peu pour ne pas les abîmer mais ils faisaient intégralement partie de la dramaturgie de la Semaine Sainte. L’idée était de transformer une chapelle latérale de l’église en jardin de Gethsémani où le Christ a passé sa dernière nuit avant d’être arrêté. Donc on décore la chapelle avec des fleurs, des feuillages, comme un jardin quoi, et le prêtre va y déposer les hosties consacrées dans le tabernacle.

La chapelle est ensuite « habillée » avec des panneaux en bois ou des teintures peintes qui figurent le Temple de Jérusalem, là où le Christ a ensuite été interrogé, torturé. On retrouve dessinés des légionnaires romains, des anges … et aussi tous les objets liés à la Passion qui figurent également sur la Creu dels improperis, la Croix des outrages, qui ouvre la Procession de la Sanch.

De la lanterne avec laquelle Judas désigne le Christ pour qu’il soit arrêté à l’échelle avec laquelle on descend le corps du supplicié de la Croix, 22 en tout. L’église de Prats Balaguer, au-dessus de Fontpédrouse, est si petite que le Monument prend tout l’édifice. On peut en admirer de splendides, restaurés par l’atelier départemental, à l’année, en l’église Ste Colombe de Finestret et à Ste Marie d’Espira de Conflent. Je vous les recommande !