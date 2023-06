Patrimoine, un lieu à l’histoire impressionnante, tout près de Prades, face au Canigó

Connaissez-vous le patrimoine du Conflent ? Par exemple cette église qui a été déconsacrée et qui est largement dédiée à la culture de nos jours. On remonte à l’époque Carolingienne et Capétienne. Hélène Legrais nous fait voyager dans le passé.

Vous nous emmenez Hélène en Conflent, tout près de Prades, à la découverte d’un prieuré qui a une très, très longue histoire …

L’église Ste Marie de Riquer est en effet mentionnée pour la première fois en 948, c’est-à-dire, à l’époque Carolingienne. Bernard, fils de Guanta, en fait don aux Bénédictins du « monastère de St Michel archange et St Germain » c’est-à-dire St Michel de Cuxa, en même temps que l’église St André de Catllar dont elle dépend et dont elle n’est distante que d’un kilomètre, un quart de lieu à l’époque qui ne connaissait pas le système métrique.

Une bulle pontificale la mentionne dans les possessions de l’abbaye vingt ans plus tard et une autre en 1011. Mais 125 ans après sa construction, elle est en mauvais état. Bernard, fils de Senofried, peut-être un descendant du fondateur, la fait rebâtir à ses frais et décide de la séparer de St André pour en faire un « lieu solitaire et désert » où résideront des moines. Et le 5 avril 1073, l’évêque d’Elne, Raymond, fils du comte d’Empuries, et l’abbé Gerbert de St Michel, consacrent Notre Dame de Riquer. Nous sommes cette fois au début de la dynastie Capétienne. Il y a exactement 950 ans !

A quoi ressemble cette église ?

Elle est romane évidemment, vue l’époque. Toute en galets de la Têt choisis pour leur forme oblongue et noyés dans un mortier blanc très dur. Des faux joints tracés au fer encadrent chaque pierre. Une nef unique coiffé d’un toit de tuiles avec une abside semi-circulaire et un clocher-mur. Trois fenêtres en plein cintre sont percées dans la façade méridionale. Au-dessus de la porte, un tympan peint à fresque représentant la Vierge à l’Enfant encadrée par deux anges. Il date sans doute de l’époque de la consécration.

Et que lui est-il arrivé ensuite ?

Devenue prieuré au XIIIe siècle, elle mène une vie paisible à l’ombre de sa grande sœur, l’abbaye de Cuxa jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Son dernier abbé, Miquel Ribes, est un fin lettré et une belle plume : il écrit des Pastorales et traduit les tragédies de racine en Catalan !

A la Révolution française, l’église Ste Marie est sécularisée et vendue comme bien national. Le bâtiment subit quelques modifications. On ouvre notamment une grande fenêtre pour entrer le foin. Fini le Prieuré. Il faudra attendre 1983 pour que le bâtiment soit classé comme monument historique, ce qui permet d’entreprendre sa restauration. Elle a retrouvé son aspect d’origine ce qui nous offre la chance de pouvoir admirer aujourd’hui le prieuré tel que le voyaient nos ancêtres. Il est toujours déconsacré et accueille désormais des expos et des concerts.