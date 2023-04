Perpignan, le Palais des Rois de Majorque donnait l’heure !

Incroyable il y avait une pendule automatique au Moyen-Âge au Palais des Rois de Majorque à Perpignan. Pourquoi, comment ? On remonte le temps avec vous Hélène Legrais.

Fin mars, nous avons changé d’heure, aussi aujourd’hui vous avez décidé Hélène, de nous parler d’une horloge unique qui, du Palais des rois de Majorque, donnait l’heure à tout Perpignan …

Alors n’imaginez pas un cadran sur le mur de la tour de l’Hommage, porte d’entrée du Palais. En fait cette horloge était constituée d’un énorme mécanisme, une cage avec engrenages et contrepoids, inséré dans la tour qui actionnait un marteau qui lui-même venait frapper une cloche toutes les heures.

Comme dans toutes les églises de la ville me direz-vous … eh bien non ! Les autres cloches, elles, étaient actionnées à la main, avec une corde, par un religieux chargé de sonner les offices.

Au Palais, c’est l’heure civile et surtout c’est automatique. Une révolution en 1356. Il en existe déjà du même genre en Italie, à Milan, Modène ou Padoue par exemple. Le pape vient d’en faire installer une dans son palais en Avignon trois ans plus tôt mais Paris ou encore Westminster à Londres n’en ont pas encore !

A qui devons-nous cette première ?

C’est Pierre IV qui décide d’en faire installer une à Perpignan qu’il vient de récupérer après avoir finalement vaincu Jacques III de Majorque. Le Roussillon est revenu dans le giron catalano-aragonais.

Pierre IV, les Catalans du Nord ne l’aiment pas et pour cause : pour obtenir la reddition de Perpignan assiégé, il a quand même fait couper tous les arbres fruitiers de la plaine … sauf les figuiers parce qu’il adore des figues du Roussillon qui sont, selon lui, les meilleures du monde ! C’est peu de dire qu’il n’est pas très populaire. Par dérision, on l’appelle le punyalet, le petit couteau, ou encore le Cérémonieux.

Pierre est impitoyable. C’est un homme d’Etat mais aussi un grand curieux, un esprit de son temps : il s’intéresse à l’astronomie, l’astrologie (qui est considérée comme une science au Moyen Âge), aux mathématiques et il embellit ses palais. Pour installer à Perpignan la première horloge mécanique de son royaume, il fait venir Antonio Bovelli, l’horloger du pape. Le chantier mobilise six cents hommes.

Le bois de la charpente vient des forêts des Albères et des Corbières. Le fer, trois tonnes en tout, du Canigó bien sûr. La cloche est fondue le 25 août. Le roi et sa famille viennent constater l’avancée des travaux. Et ils ne sont pas les seuls : les badauds affluent en si grand nombre qu’on doit construire des palissades pour les tenir à l’écart.

Tout cela coûte évidemment très cher, aussi, lorsque l’horloge sera terminée, on va revendre les surplus du chantier y compris les paillasses des ouvriers, histoire de récupérer un peu d’argent. La belle horloge de Pierre IV sonnera les heures au Palais des rois de Majorque durant un demi-siècle puis sa cloche se taira.