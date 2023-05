Rugby, personnalité de l’USAP : Noël Brazès

Nouveau numéro de l’histoire de l’USAP. Hélène Legrais remonte le temps avec nous. Un personnage inoubliable à redécouvrir à travers son charisme, ses performances et sa personnalité.

Qu’elle s’appelle ASP , USP ou USAP , l’équipe de Perpignan a toujours eu des enfants prodiges du rugby. Vous nous avez déjà parlé Hélène, d’ Aimé Giral , de Roger Ramis et de Jep Desclaux , et aujourd’hui ?

Quand on s’appelle Noël, on ne peut naître qu’en décembre, mais quand on est toujours pressé, en avance sur les autres, on n’attend pas le 25 ! Noël Brazès est donc né le 18 décembre 1920. A Céret. Comme Aimé Giral, il tâte pour la première fois du rugby au Collège de Perpignan où il est pensionnaire. Mais comme il a une autorisation de sortie chez un correspondant le dimanche, il ne rate aucun match à domicile de l’USP, route de Thuir , et des Quins à Mailloles. Il a 13 ans quand les deux clubs fusionnent pour devenir l’USAP et 15 quand il porte pour la première fois le maillot bleu ciel frappé du losange sang et or.

Il fait partie de la première équipe junior, entrainée par François Malet elle est entrée dans la légende. Cet instituteur d’Argelès prône une circulation de balle fluide et rapide. Il est interdit de courir en portant le ballon ! Lecture du jeu, prise de risque, sens de l’anticipation, inventivité, vitesse … naturellement doué, Brazès fait ses classes avec brio au centre de la ligne des ¾. En 1937 pour la première fois, l’équipe junior est championne de France Reichel en battant Bègles à Toulouse 24 à 4. L’année suivante, à 17 ans à peine comme Aimé Giral encore une fois, Noël Brazès est propulsé en équipe première.

Aimé Giral c’était pour pallier le départ de Gilbert Brutus … à quoi Noël Brazès doit-il cette promotion rapide ?

Au début de championnat catastrophique de l’USAP qui est même à deux doigts de ne pas sortir des poules. Il faut une tentative de fraude d’une autre équipe qui a aligné un joueur non licencié pour que Perpignan soit repêché pour les 16e de finale. Ça ne va pas fort, il faut un électrochoc. Les dirigeants font monter trois juniors : Lavail, Ballini et donc Brazès. Du sang frais qui régénère l’USAP qui remporte le 4e Bouclier de Brennus de son histoire en battant Biarritz à Toulouse 11 à 6 dont deux essais signés … Noël Brazès !

Celui après une lumineuse passe croisée avec André Abat assoie d’entrée sa réputation, comme son magistral coup de savate du 3 mai 1914 l’avait fait pour Aimé Giral ! Avec Desclaux, son maître à jouer, et Brazès, l’étoile montante, l’USAP possède deux atouts maîtres. Un an après, le 3 avril 1939, l’USAP est de nouveau en finale. Desclaux étant passé à XIII, Noël Brazès est capitaine. Il a 18 ans. On se prend à rêver du doublé mais le Biarritz Olympique s’impose 6 – 0 après prolongations. Un début de carrière fulgurant, que la guerre, va stopper net. Comme Aimé Giral .