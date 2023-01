Pourquoi des noms de fabriques pour ces rues de Perpignan ?

C’est quoi toutes ces rues des Fabriques Hélène ?

C’est vrai qu’il y a de quoi s’y perdre dans ce labyrinthe de ruelles entre le Castillet et la Loge : rue Grande des Fabriques, rue des Fabriques couvertes, rue des Fabriques Nadal, rue des Fabriques d’En Nabot … mais de fabriques de quoi me direz-vous ?

C’est vrai qu’aujourd’hui il n’y a pas d’usine, pas même le plus petit atelier industriel à l’horizon dans le quartier. Il va donc nous falloir remonter jusqu’au Moyen Age pour parler de … drap. Enfin, de tissu de drap de laine, rien à voir avec les draps qui garnissent votre lit ! De ce drap-là, on confectionnait des tentures, des capes et des vêtements.

Au XIIIe et XIVe siècle, la draperie perpignanaise est en plein essor. Il faut dire que les pareurs de drap catalans ont un procédé de fabrication qui leur est propre et dont le résultat est très apprécié.

La marque « Perpenya » est recherchée jusqu’en Italie, en Afrique du Nord et les Echelles du Levant, c’est ainsi qu’on appelle les ports commerçants du Proche Orient, de la Syrie et du Liban actuels, d’où il part ensuite, par caravane, jusqu’au cœur de l’Asie.

Le pouvoir comtal dispense de taxe les plantes tinctoriales, celles qui servent à teindre le drap : safran, pastel, … qu’on cultive sous les murailles de la cité. Le comte-roi Alphonse II de Catalogne-Aragon avait installé les tisserands de la ville sur le Puig Sant Jaume, la colline St Jacques, autour de l’actuelle place du Puig. Un peu contre leur gré, il faut bien l’avouer.

Jacques Ier, Jaume Ier el conqueridor, avait fixé ensuite près d’eux le call, le quartier juif, afin qu’ils y trouvent des prêteurs pour financer l’affrètement les bateaux emportant la précieuse cargaison au loin.

Ils ont dû faire la fortune de Perpignan !

Hélas, au XIVe siècle, le négoce du drap commence à décliner et le nombre de drapiers à diminuer. Ils en profitent pour demander aux consuls la permission de descendre du Puig Sant Jaume pour s’installer au cœur de la ville, en espérant que ce déplacement leur permette de se relancer. C’est ainsi que naît le quartier des paraïres avec les ateliers de Guillem Ribes, Joan Sabater, Jaume Fabre, Joan Blaquer ainsi que Nebot et Nadal qui laissent leurs noms aux rues où ils sont installés.

Et ce n’est pas tout : il y a aussi à l’époque des pareurs dans la rue Notre-Dame et la rue Mably qui s’appelait à l’origine carrer de la fabrica d’En Vallaro. Tout un quartier donc qui n’empêchera pas le drap de Perpignan de péricliter et de finalement disparaître … il nous reste les noms des rues.