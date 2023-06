Pourquoi une si grande phobie des sorcières à Llo en Cerdagne ?

Il y a des légendes qui font frissonner dans les Pyrénées-Orientales. Là il est question de balais qui volent mais surtout d’un village de Cerdagne en montagne. Alors explication rationnelle ? On remonte le temps avec Hélène Legrais.

Vous nous avez déjà parlé de sorcières Hélène : il n’y en avait pas à Tresserre , même si on les fête chaque année, mais à St Feliu et Montesquieu si j’ai bien noté … il y en a d’autres ?

Je vois que vous prenez des notes : A Montesquiu i a Sant Feliu, les bruixes i fan el niu, les sorcières font leur nid, comme je vous l’avais dit je soupçonne que ce soit pour la rime ! Mais un coup de balai et les sorcières s’envolent … et celles-là viennent se poser à Llo dont les habitants, les Llotois, ont pour surnom els pantina bruixes.

Des histoires de sorcières il y en a dans tous les villages de Cerdagne mais Llo semble être leur repaire préféré. De nombreuses légendes couraient. On disait qu’à la pleine lune, la montagne était zébrée d’éclairs, qu’on entendait des bruits sourds et effrayants qui résonnaient très loin. On racontait aussi que les sorcières s’étaient même risquées à descendre jusqu’aux maisons pour jeter des malédictions sur les habitants avant d’aller jusqu’au cimetière profaner les tombes. Les villageois, furieux, avaient pris les armes pour les pourchasser jusque dans une grotte où ils les avaient emmurées !

Ça, ce sont les légendes, mais quelle est la réalité cachée derrière ?

Claude Martinez, grand connaisseur de la Cerdagne, avait mené l’enquête auprès des habitants et effectivement, les phénomènes décrits pars les légendes trouvent une explication tout à fait rationnelle. Jadis, quand les agriculteurs et les éleveurs locaux avaient besoin d’outils ou de fers à chevaux, ils n’allaient pas les acheter dans un magasin : ils les fabriquaient eux-mêmes. Ils avaient donc installé des petites forges dans la colline de Sant Feliu qui surplombe Llo.

Et l’hiver, quand il faisait sombre, ou à la tombée de la nuit on apercevait des feux qui semblaient flotter dans les airs. Ceux d’en bas, de Saillagouse notamment, étaient terrorisés, persuadés qu’il s’agissait des bruixes qui hantaient la montagne.

Et bien sûr, dès qu’il y avait une catastrophe naturelle, une tempête de neige ou un éboulement, une épidémie, la naissance d’un enfant handicapé, des morts prématurées, on en rendait responsables les sorcières de Llo ! Voilà pourquoi nombre de toits de Cerdagne portent des espenta bruixes, des « effraie-sorcières » : une tuile recourbée vers le haut, parfois découpée en cua de gall, en queue de coq, qui était censée empêcher les bruixes d’atterrir sur la maison !