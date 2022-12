Quand Bourvil tourne en Pays Catalan, à Villefranche de Conflent, Le Bossu

On retourne à Villefranche pour commencer le tournage du Bossu.

Non sans mal ! Si André Hunebelle, le réalisateur, a choisi notre département, c’est entre autres pour des raisons techniques : il tourne en Eastman Color, c’est nouveau, et ce qu’il vient chercher chez nous, c’est justement de la couleur et donc du soleil.

Le problème, c’est que celui-ci joue les stars et se fait attendre. Le matin du premier jour de tournage, les 80 personnes qui constituent l’équipe du film sont rassemblées autour du petit pont qui enjambe la Têt. Passepoil, le valet du chevalier de Lagardère, interprété par Bourvil, doit le franchir pour retrouver son maître. Une caméra a été suspendue au- dessus du torrent qu’est la Têt à cet endroit pour trouver un angle plus spectaculaire. Il ne manque plus que la bonne lumière. Et tout le monde attend. Enfin le soleil daigne se montrer.

Pas de « silence, on tourne ! », André Hunebelle qui est loin de son acteur, et qui a sans doute peur aussi que le bruit de l’eau bondissant sur les rochers en dessous d’eux couvre sa voix, agite son panama. C’est le signal ! Bourvil traverse le pont. Trente secondes de film. « Coupez ! » C’est déjà l’heure de déjeuner. Pour l’après-midi, les techniciens prennent leurs précautions : ils montent un arc électrique pour suppléer l’astre du jour s’il continue à se montrer capricieux.

Et le lendemain, c’est toujours aussi laborieux ?

Non, ça roule … On tourne sur la place devant l’église de Villefranche qui est censée figurer la place du marché de Ségovie au XVIIIe siècle. Passepoil-Bourvil va y rencontrer les spadassins envoyés par l’ennemi juré de Lagardère, Philippe de Gonzague. On a donc camouflé tout ce qui faisait trop moderne … Remarquez, Villefranche en 1959, c’était plutôt simple. Les maisons autour de la place portent des enseignes : posada, auberge. Des moutons sont parqués au pied d’un escalier, des oies cacardent (c’est le terme) dans des caisses. Un peu partout des poteries fournies par Cavaillé.

Sur les étals, on a placé des légumes verts et des oranges, pour la couleur toujours ! Et puis les oranges, ça fait « espagnol » ! Les figurants, habillés en marchands en paysans, en moines, sont à leurs postes. Des enfants jouent à cache-cache, bousculent des matrones aux paniers chargés de victuailles, on s’y croirait ! Bourvil doit mener un âne mais celui-ci, comme beaucoup de ses congénères, est têtu et il refuse d’obéir.

Finalement la scène est tournée et les badauds se précipitent pour faire signer des autographes à la vedette. On lui tend des photos … et aussi, tenez-vous bien, un billet de banque. Son admirateur ne devait pas avoir d’autre papier dans sa poche … mais gageons que ce billet-là n’a jamais été dépensé !