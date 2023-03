Quand la frontière à évoluée autour de Perpignan et du Canigó

La frontière, aujourd’hui elle est après Cerbère, Bourg-Madame ou au Perthus. Mais il y a quelques siècles en arrière les choses étaient différentes. On remonte le temps avec Hélène Legrais.

Le Pays Catalan est une zone frontière, où que les traités aient placé cette frontière, et on en trouve des témoignages dans le paysage …

Des bornes en pierre qui jalonnent, matérialisent cette frontière. Les plus anciennes datent du traité de Corbeil en 1258, traité qui a enlevé le Fenouillèdes à l’ensemble catalano-aragonais pour le donner au Royaume de France. Les noms des villages témoignent de cette nouvelle partition : Latour de France, Bélesta-la-frontière …

Quant aux bornes, de 1m50 à 1m80 de haut, on en trouve une sur la crête au-dessus des grottes de Bélesta mais la plus intéressante, et la plus difficile à trouver aussi, elle n’est pas indiquée sur toutes les cartes, se situe près de Latour de France, sur le chemin qui mène au château de Cuxous, juste avant la fontaine des pixarots : il y a là un amas de rocher surmonté d’un olivier et, sculptées dans la pierre, on voit d’un côté la croix du Languedoc et de l’autre celles d’Aragon.

Ça, ce sont les bornes de la frontière du Traité de Corbeil au XIIIe siècle … je suppose qu’on en a installé d’autres après le Traité des Pyrénées en 1659 !

Oh pas tout de suite. Le Traité ne borne pas la frontière. Les limites indiquées dans le texte sont d’ailleurs très floues : la ligne de crête des Pyrénées, mais laquelle ? C’est très vague et laisse la place à toutes les interprétations d’où de nombreuses zones de non-droit disputées par les deux parties. Ces zones sont écumées par des bandes de brigands comme les Trabucaïres. Un siècle après la signature du traité, Choiseul, le ministre de Louis XV, s’en est déjà inquiété et a demandé le bornage, en vain.

Lorsque la Révolution éclate, rien n’a été fait. Il va falloir attendre le IIe Empire, plus précisément la décennie 1860-1870, pour que les choses bougent enfin. Ça prend du temps, parce qu’on commence côté Basque à Hendaye, alors d’ici qu’on arrive au Vallespir et aux Albères … La numérotation des bornes dans le département est d’ailleurs éloquente : la première, au-dessus d’Osséjà, d’où on a une vue extraordinaire sur l’Ampurdan et tout le plateau Cerdan, est déjà la numéro 504.

Et la dernière, celle de la Cova forada après Cerbère, accessible seulement en bateau, la 602. La plus secrète, peut-être la plus intéressante, est la 540, creusée, sculptée dans le rocher, juste au-dessus de la falaise, au sud de Coustouges. C’est un véritable jeu de piste ! Et même du gagne-terrain !

Imaginez qu’à l’époque, il y avait des deux côtés une commission qui statuait pour se mettre d’accord sur l’emplacement de la borne qu’on commandait aux tailleurs de pierre du village le plus proche. Mais dès que les ouvriers Espagnols avaient le dos tourné, les Français déplaçaient la borne nouvellement implantée de quelques dizaines de mètres vers le sud. Et la nuit suivante, même manège mais dans l’autre sens. La borne de Panissars , à côté du Perthus , n° 574, a été encore contestée pendant un siècle.