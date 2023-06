Quel passé pour la place du Puig à Perpignan ?

Mais quelle est cette gare oubliée entre Arles sur Tech et Prats de Mollo la Preste ?

On pouvait jadis aller en train en Haut-Vallespir. Et puis il s’est passé un évènement naturel et dramatique en 1940, l’Aiguat. Depuis il nous reste des souvenirs et des vestiges, un notamment. On remonte le temps avec Hélène Legrais.