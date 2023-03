Quel rapport entre l’étang de Canet et Cabestany ? Histoire et surnoms

D’un côté Cabestany, au sud de Perpignan avec les commerces de son Mas Guerido. De l’autre l’étang de Canet Saint Nazaire. Et alors quel lien ? Exploration du passé avec Hélène Legrais.

Pour commencer parlons étymologie.

Ah vous n’êtes pas latiniste, sinon vous auriez compris immédiatement : la tête de l’étang en Français c’est caput stagni en latin … Cabestany qui touchait l’étang de St Nazaire. Dès le Moyen Age, l’endroit est connu grâce au fameux troubadour du XII/XIIIe siècle : Guillem de Cabestany. Son père, Arnau, seigneur du lieu, a laissé par testament des terres à l’église paroissiale pour entretenir une lampe qui brûlerait jour et nuit pour le repos de son âme devant la statue de Notre Dame des Anges. Voilà pour l’Histoire … et les surnoms me direz-vous ?

Je vous pose la question. Y a-t-il un surnom connu pour les habitants de ce village devenu ville et banlieue immédiate de Perpignan ?

Plutôt un dicton. Allez, je me lance : A Cabestany, se neguen dins una bota de vi blanc », A Cabestany, ils se noient dans un tonneau de vin blanc … c’est toujours mieux que dans un verre d’eau ! Ça fait sans doute référence à un vin blanc léger qu’on produisait en Salanque et dans la basse plaine du Roussillon mais l’important c’est surtout la musicalité, la sonorité de la phrase comme souvent dans ces dictons qui sont là essentiellement pour la rime.

Vous en avez déjà croisé quelques-uns au fil de ces chroniques : Formiguera la galera , A Sant Feliu, les bruixes hi fan el niu, A Tressera fan la guerra i a Passa deixen passar, A la Roca el sol hi toca ou encore A la Bastida, el ventre els hi ganyida … Bon effectivement, à la Bastide, au fin fond du massif du Canigó, on devait parfois avoir le ventre creux, c’est une région pauvre, et l’estomac gargouillait, criait bruyamment famine !

Il est aussi question de nourriture dans un dicton accolé à Millas et que nous n’avons pas encore vu …

Effectivement. Je vous ai parlé du campanar de sorra, du clocher de sable, mais on se moquait aussi de la façon qu’avaient les Millassois de prononcer le « o » ouvert : a Millars, fan el café amb el topí qu’on pourrait transcrire « à Millas, ils font du café dans une maaarmite » puisqu’ils prononçaient topí au lieu de tupí. Ah on ne laissait rien passer !