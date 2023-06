Quelle est cette étrange rue des Chevalets à Perpignan ?

Des artistes, des chevaux, une rue en virage et une fête qui tourne mal. Direction le centre de Perpignan, entre la rue Mailly et la place Arago. Voyage dans le passé avec Hélène Legrais.

Hélène, vous nous amenez faire la fête du côté de la rue du Chevalet, pas très loin de la place Arago …

Quand on dit « chevalet », Sébastien, en général on pense à celui sur lequel l’artiste pose sa toile et si ce « chevalet »-là n’a rien à voir, il est quand même question de peintre dans cette histoire, voyez comme les choses sont bien faites ! A l’origine, cette petite rue coudée qui relie la rue Mailly à celle des Augustins, s’appelle le mas d’En Alis, du nom de l’habitant le plus notable de ce groupe de maisons au XVe siècle.

En 1468 apparaît l’appellation carrer del Caballet c’est-à-dire du « petit cheval », celui qui était peint sur l’enseigne d’une auberge, l’Hostal del caballet, tenue par un certain Esteve Amarell. Encore une mauvaise traduction en français du XIXe siècle ! A l’époque c’est un établissement réputé et idéalement placé, entre la rue de l’Ange et la porta de la Sal, la porte du sel, percée dans les remparts qui longeaient la Basse. A noter que le cheval était souvent présent dans le nom des auberges perpignanaises : il y avait aussi l’Hostal del caball negre, celui du caball blanch évidemment, du caball roig et même du vert ! Or cette rue du Caballet est aussi connue au milieu du XVIIe siècle comme étant celle où habite le peintre Guerra … vous voyez, on y arrive ! Le père, Jean Guerra, était tailleur et habitait carrer dels quinze graons, rue des Quinze degrés.

Son fils, Antoine Guerra, dit le Vieux, est choisi comme recteur de la Confrérie des Artistes.

De son atelier sortent de grands tableaux religieux qui ornent nombre d’églises du département, tous signés « Guerra » qu’ils soient l’œuvre du père, Antoine le Vieux, ou de ses fils Antoine le jeune, Antoni menor, ou François, Francesc. Je vous donne leurs noms dans les deux langues car la province du Roussillon vient d’être annexée par la France. Contrairement à Rigaud, les Guerra, eux, restent en Pays catalan. Le patriarche de la tribu est un homme simple mais ses fils, la renommée et l’aisance aidant, portent perruque et reçoivent chez eux la meilleure société …

Photo d'illustration : Rue des Chevalets, Perpignan © Radio France - Sébastien Giraud

Et c’est là que vous nous invitez au bal !

Vous êtes attendu en effet chez les Guerra le soir du 26 février 1713. Les fenêtres de la maison du carrer del caballet sont illuminées. La compagnie est élégante et brillante. De nombreux officiers du roi sont présents et notamment M. de Saint Maurice, directeur des vivres, et son beau-frère M. de Fontfraye, commissaire d’artillerie. Les deux hommes se détestent et en plus ils ont trop bu.

Un mot en entrainant un autre, la dispute éclate. On se donne rendez-vous dans la rue pour vider la querelle. Chacun tire son épée. Les invités de la fête descendent en courant, torches et chandeliers à la main, pour les séparer. Trop tard. Quand ils arrivent, M. de Saint Maurice git sur le pavé, mort, la poitrine transpercée. Son beau-frère, blessé au front et au bras, s’enfuit. Refroidis, les convives du bal des Guerra quittent le carrer del caballet plus tôt que prévu. La fête est finie !