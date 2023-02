Quelle était cette rue très festive à Perpignan ?

Connaissez-vous vraiment les rues de Perpignan ? L’origine de leurs noms, par exemple. Avec vous Hélène Legrais, on sillonne la capitale du Roussillon avec une escale quartier La Réal.

On peut dire que cette rue, qui à l’époque ne portait pas de nom, était connue au Moyen Age de tous les Perpignanais : parallèle à la rue Grande La Réal, rejoignant la rue de la Fusterie entre le marché aux poissons, qui était installé sur la Plaça Nova, future place des Poilus, et la Halle au Blé, actuelle place Rigaud, cette rue donc concentrait toutes les tavernes de la ville. Perpignan grandissant, celles-ci ont ensuite essaimé dans les différents quartiers et de ce fait, au XVIIe siècle, la rue prend le nom de carrer de les tavernes velles, rue des anciennes tavernes. Ce qu’elle reste jusqu’au XIXe siècle, date à laquelle elle prend le nom de Théodore Guiter.

Mais qui est-ce ?

Un homme politique roussillonnais qui mérite qu’on s’attarde deux minutes sur sa vie. Chez les Guiter, on a la politique dans le sang : le tonton, Joseph, qui était prêtre, a été élu à la Convention durant la Révolution avant d’être député au Conseil des Cinq-Cents sous le Directoire.

Le jeune Théodore fait de brillantes études au Collège de Perpignan, futur lycée Arago, puis son Droit à Paris. Il devient ensuite notaire comme papa. Il épouse la sœur de son camarade médecin, Paul Massot, ardent républicain comme lui. Les deux, proches de François Arago, fondent l’Indépendant pour soutenir la candidature de ce dernier aux législatives de 1846. Théodore Guiter, actionnaire et président du conseil de surveillance du journal, n’hésite d’ailleurs pas à écrire lui-même des articles virulents contre la Monarchie de Juillet (Louis Philippe).

Quand la révolution de février 1848 éclate, c’est tout naturellement que le préfet des Pyrénées Orientales le nomme maire de perpignan. Quatre jours après, Guiter le remplace à la Préfecture. Mais il n’y reste qu’un mois : sollicité de partout, harcelé, il se hâte de réorganiser le département avant de céder sa place.

Le 23 avril, il est élu député en même temps que François Arago. Mais il est moins modéré que son ami : il siège à l’extrême gauche de l’hémicycle. Le coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, le 2 décembre 1851, trouve en lui un opposant acharné. Guiter est arrêté, emprisonné puis exilé à Chambéry.

Loin du Pays Catalan …

Et même pas en France ! A l’époque c’est en Italie. Lorsque la Savoie, comme Nice, est annexée par la France en 1860, Guiter devient le premier maire de la ville.

Mais depuis les Alpes, il garde toujours un œil sur la situation dans les Pyrénées Orientales où il a d’ailleurs encore des biens. En1868, quand les républicains catalan relancent l’Indépendant, il leur apporte aussitôt son soutien financier.

Et en 1871, après la défaite de Sedan et le retour de la République, la IIIe, ses camarades roussillonnais vont carrément le chercher dans les Alpes pour qu’il les représente à l’Assemblée. Malgré son âge, déjà avancé, il s’y recolle et siège avec le groupe de Jules Ferry. Guiter n’ira pas au bout de son mandat, il meurt en 1875 à l’âge de 78 ans.