Quelles sont ces statues du Pays Catalan qui porteraient malheur ?

Incroyable, il y aurait des statues à surveiller et à ne surtout pas déranger en Plaine du Roussillon et en Conflent. Quelles sont ces légendes ? Et pourquoi ? Intéressons-nous à ces histoires étranges avec Hélène Legrais.

Des statues de mauvais augure … je ne suis pas sûr d’avoir envie d’en savoir plus …

Pourtant le Dévot Christ de Perpignan, la première des deux, est une pièce exceptionnelle dans l’Histoire de l’Art européen. C’est avec lui que la représentation du Chris en croix change complètement. Si on monte à la chapelle de la Trinité, à Prunet et Belpuig, ou dans les paroisses de Cerdagne, on s’aperçoit qu’on a des Christs romans, du XII/XIIIe siècle, qui sont des Christs habillés, apaisés, qui ne souffrent pas.

Tandis qu’avec le Dévot Christ, que vous pouvez admirer dans la chapelle contigüe à la cathédrale, il y a un changement complet dans la manière de représenter le crucifié : c’est un supplicié tourmenté dont on peut voir les ligaments étirés sur le point de se détacher, les gouttes de sang qui coulent, les côtes saillantes tandis qu’il s’asphyxie. C’est un tournant dans l’Histoire de l’Art. Pourquoi à ce moment-là ? Le Dévot Christ date du début du XIVe siècle, un siècle d’épreuves et de fléaux comme celui de la Peste Noire qui va tuer un européen sur trois. Et c’est le rôle du crucifié de prendre sur lui les souffrances des hommes …

… et d’annoncer les malheurs futurs, c’est ça ?

Le Dévot Christ a la tête penchée, inclinée sur le côté. Eh bien, la légende raconte que chaque année son menton se rapproche de l’épaule. Et que le jour où il la touchera, ce sera la fin du monde. Je vous rassure, il y a de la marge !

On va la surveiller de près … et ce n’est pas la seule !

Cette fois je vous emmène dans l’église St Pierre, à Prades, découvrir le Christ noir qui se trouve à gauche du retable baroque, le plus grand de France. Ce Christ noir date du XVIe siècle. Il ressemble à celui de la cathédrale de Barcelone, celui de Lépante. Mais celui de Prades a une particularité : selon la légende, il ne faut pas, sous aucun prétexte, le sortir de l’église. En effet, à chaque fois qu’on l’a sorti pour une procession, c’est arrivé trois fois, la personne qui le portait est décédée dans la foulée. Vous pensez qu’il n’y a plus de candidat ! Désormais, il ne sort plus …