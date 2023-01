Quels sont ces surnoms très spéciaux pour les habitants de Cerdagne ?

Chaque semaine Hélène Legrais nous emmène au coeur des surnoms des habitantes et habitants de notre département des Pyrénées-Orientales. Et certains petits noms sont assez particuliers, ils piquent un peu quoi. Direction la montagne.

On fouille, on fouille, et on en trouve quelques évidents comme celui des habitants de Dorres : les picapedres … c’est effectivement le village des tailleurs de pierre. Je vous ai raconté comment des Italiens en particulier sont arrivés au début du siècle pour construire les ouvrages d’art sur la ligne du petit train jaune. Toujours les pierres avec les saltaroques d’Egat, les « sauteurs de rocher ». Est-ce parce qu’ils travaillaient pour la plupart à la mine ou à la carrière ? Ou à cause des chaos de Targasonne tout proches ? Dans le secteur, il y a des rochers dans tous les près, des moraines de granit héritées de l’ère glaciaire, et dès leur plus jeune âge, les enfants du coin jouent à les escalader.

Effectivement, ceux-là s’expliquent sans mal …

C’est juste une référence aux occupations liées à l’environnement, sans critique ni sous-entendu. Ailleurs, il n’en va pas de même. Il y a d’abord le petit coup de griffe en passant … en passant par le Haut Conflent :

A Sant Pere son boniquets

A Bolquera ja no tant

I a Planès la flor del ram

A St Pierre (del forcats) ils sont mignons,

A Bolquère ils ne le sont pas autant,

Et à Planès c’est le bouquet… et pan sur le bec des Bolquérais !

Moins subtil, les querelle de clocher entre les voisins de Porta et Porté, tout à l’ouest de la Cerdagne. Ils ne s’aimaient pas beaucoup, c’est un grand classique, et au bal les jeunes des deux villages se défiaient, s’invectivaient. Ceux de Porta se faisaient traiter de carabussos et ceux de Porté de taulets !

Un cran au-dessus encore els conys d’Eyne et, pour la rime : Sallagosa, camisa merdosa … dois-je traduire l’état de la chemise ?

Ça ira ! Bonne ambiance ! Qu’avez-vous dit déjà ? Cerdà i home de bé, no pot ser …

« Le cerdan ne peut pas être homme de bien », c’est le dicton … que les cerdans ont un peu modifié : Cerdà i home de bé, no pot deixar de ser, « ce qui veut dire au contraire que le cerdan ne peut-être qu’un homme de bien. Et d’ajouter que si le cerdan est méfiant, non sans raison, comme tous les montagnards d’ailleurs, quand il donne sa confiance, elle est sincère … contrairement à ceux de la plaine, et toc !