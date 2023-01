Quels surnoms pour les Cerdans ?

Et on va commencer fort ! Certains surnoms collectifs concernent toute une région, una comarca du Pays Catalan et c’est justement le cas de la Cerdagne. Ses habitants n’avaient pas bonne réputation auprès des gens de la plaine, accrochez-vous : Cerdà i home de bé, no pot ser, un cerdan ne peut pas être un homme de bien. Je vous rassure, les gens du haut plateau ne se laissaient pas faire et ripostaient du tac au tac : Al Roselló, a cada mata un traïdor, en Roussillon, un traître derrière chaque buisson. Vous voyez l’ambiance !

On peut quand même commencer le tour des villages cerdans ?

On devrait pouvoir mais restez sur vos gardes, on ne sait jamais ! Et on commence par Err : les bitoines. Mais qu’es aixó me direz-vous ? Les bitoines ce sont les pommes de pin, les pignes si vous préférez, et il y en avait beaucoup sur la commune dont le territoire était en grande partie recouvert de forêts. Les gens d’Err ramassaient ces pignes pour les revendre, aux Espagnols en particulier, qui s’en servaient pour allumer le feu dans la cheminée. Donc gros ramassage à Err !

Et n’y a pas qu’à Err qu’on fait référence à la forêt toute proche …

Petit tour de Cerdagne. Nous allons à Nahuja rencontrer les Nahujans, c’est leur gentilé, aussi dénommés els pinatells, là aussi il est question de pins. On reste dans les arbres à Palau de Cerdagne. Les Palauencs, pas facile à prononcer, sont surnommés els ginebrons. La ginebre, c’est le genévrier. Il devait y en avoir beaucoup autour du village. Et enfin, Valcebollère … caps de teia, têtes de teia. Je ne suis pas sûre que ça puisse se traduire. Peut-être « bois gras ».

La teia, c’est le bout de bois de pin ou de sapin gorgé de résine qu’on allumait pour s’éclairer avant l’arrivée de l’électricité dans les maisons. C’était la chandelle des cerdans ; chandelle gratuite, il suffisait d’aller la récolter soi-même. Et donc une chandelle jamais morte : grâce à leurs forêts, les Pierrots cerdans avaient toujours de la lumière !