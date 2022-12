Qui connaît la rue du Figuier à Perpignan ?

Hélène, je suis déçu : il n’y a pas de figuier rue du Figuier … Comment ça se fait ?

Je pourrais vous répondre que dans le temps il y en avait un, qu’il a disparu et vous me croiriez sur parole. Mais ce serait faux. En plongeant dans les archives on découvre le nom d’un certain Montserrat Figueres, chirurgien de son état, dans les années 1590. La rue où il vivait avec sa famille, près de la future rue de la Révolution française pour ceux qui ne situent pas, a simplement pris son nom … ou celui de sa femme, comme pas loin de là la rue de la fontaine Na Pincarda.

Je me suis toujours demandé ce que voulait dire ce « Na » …

En catalan, le « Na » est l’équivalent de « Madame » donc Mme Pincarda. C’était d’ailleurs quelqu’un de connu au XVIe siècle : c’était la femme d’un noble, Joan del Pas, baron de Sant Marsal, une famille qui a donné des consuls à Perpignan. Ana Pincarda, eh oui son prénom c’était Ana, était même si célèbre en ville que deux rues en gardent le souvenir : l’actuelle rue Foy, initialement dénommée carrer de Na Pincarda, et donc le carrer de la font de Na Pincarda, la rue de la fontaine Na Pincarda en français à cause d’une fontaine alimentée par un branchement souterrain venant du Puig Sant Jaume, de la colline St Jacques. En 1540, par ordre des consuls, il est d’ailleurs interdit de laver du linge dans cette fontaine.

Elle a toujours gardé cette appellation ?

Oh non ! Après l’annexion par la France, la rue s’est appelée ensuite carrer de l’hort de l’Intendant à cause d’un jardin appartenant à l’Intendant, le représentant du roi en Roussillon, puis carrer de la plaça de l’oli nova c’est-à-dire rue de la place du nouveau marché de l’huile. Précédemment il était situé dans le quartier de la Réal.

Ce marché n’est d’ailleurs pas resté longtemps à ce nouvel endroit puisque moins d’un siècle plus tard il est question d’oli vell, c’est-à-dire de l’ancien marché de l’huile. En 1830 les édiles municipaux traduisent en rafales les noms des voies du catalan au français … avec plus ou moins de bonheur et de justesse ! Oublié le marché de l’huile, ils en reviennent à l’appellation première : rue de la Fontaine Na Pincarda, qu’une traverse du même nom prolonge d’ailleurs jusqu’à la rue du Ruisseau, finalement c’est logique. En revanche, la rue des Figueres ou de Na Figueres est devenue … la rue du Figuier. Il ne reste plus qu’à en planter un !