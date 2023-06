Rugby, cirque et tournage sous haute pression à Perpignan en 1942

Difficile d’imaginer la vie quotidienne à l’époque, les loisirs, quand bien heureusement, on n’a pas connu cette terrible période du début des années 40. Hélène Legrais nous parle cinéma à Perpignan, on remonte le temps.

C’est un film un peu particulier dont vous nous parlez aujourd’hui Hélène puisqu’il a été tourné à Perpignan en une période bien sombre.

Une époque où le cinéma français était sous tutelle allemande. L’Occupant considérant les films comme un excellent moyen de propagande avait créé la Continental Films pour produire des films français avec des capitaux allemands. Parmi eux donc « La fausse maîtresse », le premier long métrage réalisé par André Cayatte. Cet avocat célèbre – il a notamment plaidé dans l’affaire Seznec -, également journaliste et romancier, a déjà tâté du cinéma, comme scénariste, quand la guerre éclate. Il est fait prisonnier sur la ligne Maginot en 1940 mais réussit à s’échapper un an plus tard.

Rentré clandestinement à Paris, il se tourne vers le cinéma pour gagner sa vie. Engagé à la Continental, menacé d’être dénoncé et déporté, il se lance dans la réalisation. Pour ce premier long métrage, Greven, le patron de la Continental, lui offre la jeune première du moment : Danielle Darrieux. L’amant de la comédienne, Porfirio Rubirosa, un diplomate dominicain antinazi, est interné en Allemagne et Greven s’en sert pour faire pression sur elle. En juin 1942 donc, André Cayatte, Danielle Darrieux et toute l’équipe du film débarquent en Pays Catalan pour le tournage de cette comédie …

Elle raconte quoi ? « La fausse maîtresse » ça sent le vaudeville !

En fait le scénario est inspiré d’une nouvelle de Balzac mais largement remanié et mis au goût du jour. Cayatte qui a eu l’occasion de jouer au rugby à Perpignan veut absolument que l’histoire se passe dans le milieu quinziste : deux joueurs, coéquipier dans le même club, un imaginaire « Stade Catalan », sont rivaux en amour, l’épouse du premier étant la maîtresse du second. Pour égarer les soupçons, celui-ci engage une fausse amoureuse, trapéziste dans un cirque de son état, la lumineuse Danielle Darrieux. Vous devinez la suite : ils finiront ensemble à la fin ! Le tournage a lieu du 22 au 29 juin à Perpignan avec une petite incursion à Port-Vendres le 24.

Les principales scènes sont filmées dans un salon de coiffure censé être le siège du club et au stade Jean Laffon où se jouent les matches devant une foule de figurants enthousiastes. Ceux qui ont la chance d’être sélectionnés dans le public du cirque ont gardé longtemps un souvenir ému de la belle Danielle se balançant sur son trapèze fort peu vêtue ! A sa sortie sur les écrans le 14 août, le montage a été rapide, le film remporte un joli succès même si les critiques sont mitigées.

Jacques Audiberti écrit cependant : « Perpignan, ses platanes nus comme des marbres, son Castillet crénelé, la mer ici, l’Espagne là, ses tonneaux, sa bonne vie, André Cayatte nous les restitue à travers les vicissitudes, les enthousiasmes et les séances chez le coiffeur de l’équipe locale. (…) C’est optimiste, joyeux, gentiment catalan. Beaucoup d’amour y transparaît pour le pays » … Tout à fait dans la ligne de Vichy qui prône le retour au terroir et aux traditions !

NB : Pour retrouver toute l’histoire de ce film, plongez-vous dans « 100 ans de cinéma en Pyrénées-Orientales » de Jean-Noël Grando (Mare Nostrum).