Rugby, Jean Galia du XV au XIII

Sur France Bleu Roussillon on aime tous les rugbys mais parfois et au cœur du passé il y a comme une rivalité. Un personnage du ballon ovale est passé de l’un à l’autre dans des conditions assez particulières. Son portrait avec Hélène Legrais.

On va toucher à un point sensible : le début de la guerre sans merci que se sont livrés pendant des décennies les deux rugbys, le XV et le XIII …

Certains vous diront que le nœud du problème, c’est l’argent. Mais les raisons qui ont poussé de nombreux joueurs catalans à franchir le Rubicon dans les années 30 ne sont pas aussi simples et le cœur y joue souvent un rôle plus important que le tiroir-caisse. A commencer par M. Jeu à XIII, puisque le terme est de lui : Jean Galia. Né le 29 mars 1905, il est le fils d’un maraicher d’Ille sur Têt.

Seconde ligne de 1m80 pour 85 kg, il est vingt fois international et figure notamment dans l’équipe de France qui a battu l’Angleterre en 1927, une première pour les Bleus. Les Anglais le considèrent d’ailleurs comme le meilleur avant d’Europe. Il aurait dû tout naturellement faire carrière sous le maillot perpignanais. Pourtant, il n’en a rien été …

Alors qu’il venait pourtant s’entrainer à Perpignan avec son ami Eugène Camo de St Feliu d’Avall, un dirigeant de l’USP dit à ce dernier de ne plus emmener son camarade avec lui, qu’il n’y a pas de place pour lui au stade de la route de Thuir. Jean Galia ne sera pas l’étoile du club fanion qu’il aurait dû être.

Ce grand costaud à la belle prestance et au caractère bien trempé qui est aussi champion de France de boxe amateur catégorie poids lourd en 1929, ira faire carrière ailleurs. Ulcéré, Camo, brillant 3e ligne, champion de France 1925, finira par quitter Perpignan lui aussi, par amitié pour rejoindre son ami Jean à Quillan puis Villeneuve sur Lot dont « Monsieur Jean » devient le capitaine en 1930. C’est alors qu’intervient le fameux épisode du « télégramme attribué à ... »

On dirait le titre d’un roman d’espionnage …

C’est à peu près ça ! Après avoir longtemps fermé les yeux, la fédération de rugby à XV décide d’en finir avec l’amateurisme « marron » de certains clubs. Or voilà qu’un postier de la ville de Perpignan intercepte un télégramme destiné à François Noguères, un des grands espoirs de l’USP que Galia a repéré pendant qu’il faisait son service militaire à Agen.

Dans ce petit bleu qui invite le jeune joueur à venir faire un essai, il est question d’une indemnité de déplacement. Et c’est signé « Jean », rien d’autre. Juste le prénom.

Les dirigeants fédéraux s’en contenteront : ce « Jean »-là ne peut être que Galia. Et qu’importe si l’Illois niera toujours farouchement être l’auteur du télégramme … il est radié en 1932, et le pauvre Noguères aussi. Le XIII va en profiter et aider Galia à prendre sa revanche. Invité d’honneur d’un match de démonstration Angleterre-Australie au stade Pershing à Paris, « Monsieur Jean » est séduit par la rapidité du jeu. Dans la foulée, il accepte de prendre la tête d’une sélection de rugbymen français, des quinzistes, qui part faire une tournée d’initiation en Angleterre : les Galia’s boys. C’est un triomphe ! La Ligue française de rugby à XIII naît le 6 avril 1934 et en octobre suivant c’est le coup d’envoi du premier championnat avec 10 équipes dont le XIII Catalan de Perpignan.