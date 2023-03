Rugby, Pays Catalan, mais qui était le "boulet de canon" ?

Chaque semaine Hélène Legrais notre référente en Histoire, nous propose de retracer le passé de l’USAP et de ses ancêtres. Direction le début des années 1920, avec un personnage au surnom orignal et aux performances assez exceptionnelles.

Qui est ce « boulet de canon » qui a fait les beaux jours de l’USP dans les années 20 ?

Sur les photos de l’après-guerre, la première bien sûr, on découvre un corps trapu d’ado surmonté d’un visage imberbe de gamin coiffé d’un béret qui lui donne l’air d’un pierrot. Lui, c’est Raoul Got, trois quarts aile hyper rapide de l’équipe Perpignanaise.

Originaire d’Estagel, il a fait ses débuts sous le maillot frappé de l’écusson en losange sang et or pendant la guerre, en 1916, avec les Green Devils dont je vous ai déjà parlé . Il est alors élève au Collège de Perpignan. Il part terminer ses études au lycée à Toulouse et endosse un temps, jusqu’à son bachot, le maillot rouge et noir du Stade Toulousain. Puis il revient à l’USP. A 18ans, il s’engage et se retrouve aussitôt en équipe de France militaire où il fait déjà preuve de sa vélocité. Au 100m, il est le plus rapide. Imbattable. Malgré sa jeunesse et son inexpérience, on croit en lui.

Et arrive 1920, son année !

Voilà Raoul Got sélectionné dans le XV de France pour affronter l’Angleterre à Twickenham puis dans la foulée pour rencontrer l’Irlande à Dublin à la place de son capitaine perpignanais, Paul Serre, blessé.

Et les Bleus remportent la victoire. La première de l’équipe de France à l’extérieur et Got est l’homme du match. En 2e mi-temps en particulier, il transperce toute l’équipe irlandaise, une trouée impressionnante. Autant que ses coups de pied du gauche. Le Times est dithyrambique : « Got à l’aile droite à remporté le grand succès de la ligne à la place de Serre le XV de France ne perd pas à l’échange. »

Et le Journal de Dublin : « Si vraiment, comme on dit, Serre est meilleur que Got, ce doit être la merveille française ! Car le jeune Got est bien de la classe des grands Gallois. »

Et dans la foulée, il va bien gagner le championnat de France avec l’USP pour l’apothéose !

Deux jours après son retour de Dublin, « boulet de canon » ainsi qu’on le surnomme, est au côté de ses équipiers Catalans sur la pelouse Narbonnaise de Maraussan pour disputer la demi-finale du championnat.

L’USP rencontre son grand rival Tarbes, finaliste malheureux de la finale de 1914. Cette fois-ci, la chance choisit le camp des Tarbais. Malgré deux essais de Constant et Vaquer l’USP doit s’incliner après prolongations. Got et ses camarades devront attendre un an de plus pour brandir le Bouclier de Brennus, le 2e de Perpignan.