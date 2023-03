Rugby : Perpignan – Quillan, une rivalité au cœur de l’Histoire

L’histoire du rugby Catalan, on l’explore avec vous Hélène Legrais. Retour au milieu des années 20, au début du XXe siècle. Période compliquée et rivalité avec les voisins des hauteurs de l’Aude.

La semaine dernière, nous étions restés sur un nouveau Bouclier de Brennus, le 3e, décroché en 1925 , mais la suite a été moins brillante …

D’abord l’USP, l’ancêtre de notre USAP actuel, est battue par Toulouse en finale du championnat de France le 2 mai 1926. Une finale qui laisse un goût amer notamment al nin, Roger Ramis , qui s’est fait cravater sèchement puis blessé sans que l’arbitre intervienne.

Bref, c’est la soupe à la grimace et comme souvent la défaite réveille de vieilles rancœurs. Un homme va en profiter. Il s’appelle Jean Bourrel et il possède une usine de chapeaux à Quillan. Il est de plus le président de l’Union Sportive Quillanaise dont il veut faire un grand club et pour cela il a un atout maître dans la manche : il convainc les joueurs, ses adversaires de l’époque disent qu’il les racole, en leur offrant du travail dans son entreprise.

Et déjà les puristes crient au scandale et à la perversion de l’amateurisme. Quoiqu’il en soit, Jean Bourrel, pas fou, envoie un émissaire faire son marché à Perpignan pour recruter les joueurs de l’équipe en crise …

Et ça marche ?

Oh oui ! Sept « usépistes » acceptent d’endosser le maillot bleu et rouge de Quillan : Ribère, Baillette, Cutzach, Rière, Montassié, Parnaud et Delort. Ils sont suivis par quatre joueurs des Quins, les Arlequins Perpignanais, le club rival de l’USP qui vient de monter en Nationale : Bonnemaison, Bobo, Martre et Baco. Comptez : 7 et 4, ça fait 11.

Une sacrée hémorragie à laquelle il faut ajouter Gaston Lacourt, l’entraîneur de l’USP championne en 1921, qui devient le conseiller technique de Quillan.

Si je vous dis qu’en plus Jean Galia d’Ille sur Têt prend aussi la direction des hauts cantons audois, l’équipe de Quillan est largement sang et or et vous devinez que les supporters catalans en ont gros sur le cœur ! Les rencontres entre Perpignan et Quillan durant la saison 1926/1927 en deviennent explosives. Le 20 mars 1927, l’USP reçoit Quillan en quart de finale du championnat de France. Le match est âpre, sauvage.

Rivière, le jeune et talentueux talonneur bleu et rouge est blessé aux vertèbres lors d’une mêlée écrasée. Perpignan s’impose 22 à 3 mais personne ne songe à fêter la victoire : pendant que les deux équipes s’expliquaient sur le terrain, Rivière est mort dans les vestiaires. Un drame qui va apaiser, mais trop tard, les esprits.