Sa vie pour une école à Barcelone, une rue de Perpignan porte son nom

Un personnage qui a souhaité créé une école nouvelle génération dans la capitale Catalane et qui a une rue à son nom dans la capitale du Roussillon. Francesc, Francisco Ferrer y a laissé sa vie. Hélène Legrais nous parle de lui.

Hélène vous nous emmenez, pas très loin de la radio, rue Francisco Ferrer …

On devrait d’ailleurs dire Francesc Ferrer car l’homme était Catalan, du Sud, né en 1859 à Alella près de Barcelone dans une famille catholique et monarchiste, et mort en 1909 à Barcelone même.

Alors pourquoi Perpignan a décidé de lui dédier une rue lorsque le quartier entre la Basse et la place de Catalogne a été construit, après la destruction des remparts. Le choix de son nom est plutôt audacieux car Francesc Ferrer était franc maçon, libre penseur et anarchiste. Après avoir travaillé dans la minoterie, la fabrication de la farine, il devient contrôleur des chemins de fer vers 1880 sur la ligne Barcelone- Cerbère.

Il en profite pour faire passer des réfugiés politiques, pour la plupart anarchistes, de l’Espagne vers la France. Il s’intéresse à la politique, fréquente les cours du soir, découvre les grands théoriciens libertaires. En 1886, il prend part à la tentative Catalane d'insurrection républicaine du général Villacampa, qui échoue. C’est à son tour de devoir s'exiler, il se réfugie à Paris jusqu'en 1901. Pour gagner sa vie, il est représentant en vins, restaurateur, puis donne des leçons d'espagnol notamment au lycée Condorcet. Il publie aussi un manuel « L’Espagnol pratique » très apprécié et qui sert de modèle à diverses méthodes d'enseignement des langues vivantes. Il se découvre grand pédagogue. En 1901, ayant reçu un héritage, il décide de revenir en Espagne avec un grand projet …

Et quel est-il ce projet ?

Une école primaire moderne et laïque comme alternative au monopole éducatif de l’Eglise catholique. Il ouvre la première Escuela moderna dans un ancien couvent de Barcelone où il accueille 12 filles et 18 garçons. Et ça marche ! De nombreux centres éducatifs voient le jour dans toute l’Espagne … ce qui n’est évidemment pas du goût du pouvoir, le triangle roi-église-armée. En 1906, un attentat vise le roi Alphonse XIII, le jour même de son mariage. La bombe a été déposée par un bibliothécaire de l’école moderne. Le pouvoir profite de l’occasion pour emprisonner Ferrer pour complicité et la Escuela moderna est interdite.

Madrid est alors englué dans sa guerre coloniale au Maroc et la Catalogne se soulève. A l’été 1909, c’est la grève à Barcelone puis l’émeute. Les églises, les couvents sont incendiés, l’armée fraternise avec le peuple. Barcelone est aux mains des libertaires. Madrid réagit violemment : la révolte est noyée dans le sang. Et l’évêque de Barcelone désigne le coupable : le partisan de l’école sans Dieu c’est-à-dire Francesc Ferrer. Il n’est pourtant pour rien dans ces événements mais il est arrêté et condamné à mort. Le jour de son exécution à Montjuïc, il refuse l’aumonier, affronte le peloton debout, sans bandeau.

Ses derniers mots : « Vive l’école ! » C’est donc à cet homme que Perpignan dédie une rue en 1924, un choix qui, disons-le, ne fait pas l’unanimité puisqu’en 1941, la municipalité nommée par Vichy change pour une énigmatique « rue du Cid ». La rue revient à Francesc Ferrer à la Libération en 1944 et depuis elle n’a pas changé.