Saint Laurent de Cerdans, 1959, Jean Marais

Il y a des tournages de film qui laissent des traces indélébiles dans la mémoire de ceux qui y sont assisté et à St Laurent de cerdans, on n’oublie pas l’été 1959. Souvenirs avec Hélène Legrais.

Le tournage du Bossu a été un des grands moments de la vie de Renée par exemple. Elle avait 31 ans cet été-là et elle a souvent raconté ces journées si particulières à sa fille Maryse : elle descendait tous les jours sur les lieux du tournage dans une 4cv conduite par la fille du maire, Guillaume Julia.

Il ne fallait pas rater l’événement ! Il y avait tellement de monde que le réalisateur, André Hunebelle, était furieux : il y avait toujours quelque étourdi pour passer dans le champ de la caméra ! Ça se passait entre la Forge del Mitg et Serralongue. Il y avait à l’époque une grande portion de route bordée de chênes érables qui étaient de toute beauté. Jean Marais, cavalier émérite, se régalait d’y galoper à cheval. Après la Forge del Mitg il y avait un grand domaine, le Sagué ; c’est là que les scènes du Bossu ont été tournées pour la plupart. Les deux médecins de St Laurent étaient présents tous les jours, pour intervenir en cas de besoin Et ils ont été mis à contribution !

Jean Marais refusait de se faire doubler et il y allait à fond. A un moment donné, il poursuivait ses assaillants et leur faisait vider les étriers … sans ménagement. Un figurant qui jouait un soldat est ainsi tombé. Il s’est mal reçu et s’est fracturé le poignet. Heureusement que les docteurs étaient là !

Il me semble avoir vu dans l’entrée du musée de St Laurent une photo souvenir du tournage : un grand gaillard enveloppé dans une cape de berger …

Et ce n’est pas n’importe quel grand gaillard ! Guillaume Julia, le maire de St Laurent, qui, on peut le dire, a payé de sa personne. Il faut dire qu’avec sa carrure et sa longue barbe noire, il était un personnage pittoresque au naturel ! Il figurait donc un berger et avait même une phrase à dire en réponse à Jean Marais-Lagardère : España esta aqui !

Le problème c’est qu’à ce moment-là il devait être entouré de brebis. Normal pour un berger. Mais les bêtes, pas si bêtes, se rendaient bien compte que ce n’était pas le leur et elles s’enfuyaient. Impossible de tourner la scène. Guillaume Julia n’était pas berger mais il était agriculteur. Il a demandé qu’on lui apporte un sac de maïs qu’il a répandu à ses pieds. Evidemment les brebis se sont mises à manger et la caméra a pu enfin filmer ! Comme quoi, rien ne vaut les gens du cru.