Saint Laurent de Cerdans, patrimoine et balade transfrontalière pour la Pentecôte

Saint Laurent de Cerdans en Haut-Vallespir, les vigatanes, les espadrilles, la Fête de l’Ours aussi et, une balade en Catalogne du Sud. Patrimoine et tradition avec Hélène Legrais.

Un pèlerinage à pied, à travers la montagne, et de l’autre côté de la frontière qui est ici plutôt virtuelle. Nous allons à Sant Aniol, Saint Andéol en Français. Pour atteindre l’ermitage, il faut aller au-dessus de St Laurent de Cerdans et prendre le chemin de Vilaroja, un hameau de la commune de Coustouges , jusqu’à la vallée de la Muga où on passe la frontière. C’est par là que passaient tous les petits trafics et notamment celui de l’anisette. Puis on continue jusqu’à la chapelle en ruine de Sant Cornelis, St Corneille en français, qui a une place toute particulière dans le cœur des Laurentins …

Qu’est-ce qui s’y est passé ?

Pendant la Révolution française, l’abbé Sicre, le curé de St Laurent, avait refusé la constitution civile du clergé. Il était ce qu’on appelait un « réfractaire ». Il s’était donc mis hors d’atteinte en passant la frontière et s’était installé à Sant Cornelis où les fidèles affluaient de tout le secteur et même de Céret pour entendre la messe et surtout y recevoir les sacrements : on lui amenait les enfants à baptiser et les jeunes gens s’y rendaient à pied pour se marier. Un manège qui a duré jusqu’en 1800 quand Bonaparte a aboli la constitution civile du clergé.

Et Sant Aniol dans tout ça ?

Ah on n’est pas encore arrivé puisque le pèlerinage demande à peu près 4h30 de route aller et autant au retour ! Il faut être motivé mais les Laurentins tiennent à tout prix à honorer leur vœu. En effet, Sant Aniol les a sauvés jadis de la Peste. S’agit-il de l’épidémie de 1626 qui a décimé la ville de Perpignan ou celle de 1650 qui a sévi à Céret, même Raymond Sala, grand spécialiste de l’Histoire du Vallespir hésite car les documents manquent.

Quoiqu’il en soit, les Laurentins avaient promis ce pèlerinage annuel si l’épidémie s’arrêtait chez leurs voisins d’ Arles sur Tech . En ces temps tragiques, c’était chacun pour soi … et Dieu pour soi aussi si possible ! En tout cas ça a marché et depuis les Laurentins s’acquittent scrupuleusement de leur dette.

Le pèlerinage a été interrompu, pour des raisons évidentes, pendant la guerre d’Espagne et il n’a repris qu’en 1957. Il s’est transformé avec le temps en randonnée suivi d’un aplec avec grillade au prieuré situé au fond d’un canyon calcaire. Ce sanctuaire qui date de la reconquête carolingienne, de la même époque que l’abbaye Ste Marie d’Arles sur Tech, a une particularité : partant du chœur de l’église, un couloir communique avec une petite grotte.