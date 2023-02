On sillonne les Pyrénées-Orientales régulièrement dans ce rendez-vous avec l’histoire de chez nous. L’idée c’est de recenser les surnoms parfois assez particuliers à travers le temps, Hélène Legrais.

Aujourd’hui on prend la direction du Vallespir où les surnoms sont un peu particuliers …

Il faut savoir que de tout le département, c’est en Vallespir que le Catalan est le plus pur, le plus ancien … c’est là que la langue a été la mieux conservée et donc parfois avec des mots, des tournures un peu oubliés. Même choses pour les traditions pieusement gardées. En ce qui concerne les surnoms, il y a aussi une particularité. Ailleurs, en dehors des surnoms collectifs à l’échelle d’un village, il y a les surnoms personnels. Un tel est surnommé En guilla, le Renard, ou El Xalan qui se la coule douce, par exemple. Mais en Vallespir on trouve surtout des surnoms incluant toute une famille et souvent liés à l’endroit où celle-ci vivait : Can Riberette par exemple. C’est le nom de la maison !

On va revenir aux surnoms des habitants des villages. On commence par qui ?

Par Maureillas ET St Jean Pla de Corts qui ont le même, ça aussi c’est une particularité pour des villages voisins : les granyotes. On ignore qui le premier s’est fait traiter de « grenouilles » ! C’est un surnom qu’on connaît déjà puisque c’est celui des Argelésiens . Pour eux, ça semble logique : les terrains y sont souvent inondables, on se retrouve régulièrement les pieds dans l’eau …

En parlant de pieds, c’est à rapprocher du surnom des habitants d’Elne : els peus molls, les pieds mouillés. Pour les deux villages du Vallespir qui nous intéressent, le lien est moins évident même si St Jean Pla de Corts est réputé pour ses lacs. Cela suffit-il à traiter les Saint-Jeannais de granyotes ? Quant à Maureillas, le mystère est encore plus entier. Ni les conditions climatiques, ni l’hydrographie ne le justifient. A moins que dans ce cas, « grenouille » n’ait pas le même sens. Si on en croit Pasqual Tirach qui a écrit un livre sur les surnoms dans lequel je puise régulièrement pour écrire cette chronique, quand la granyota est un surnom individuel, il désigne quelqu’un qui dort beaucoup et en plus ronfle … les Maureillanais seraient-ils connus pour leurs « concerts » nocturnes ?

Y a-t-il d’autres mystères du même genre ?

On saute Céret dont on a déjà parlé , sacs i corda, de la grande confrérie des récupérateurs tous azimuts, pour arriver à Amélie-les-bains, Els Banys, dont les habitants sont surnommés les pataves. Quant à savoir ce que ça veut dire … peut-être un terme ancien dont on a perdu le sens. Je me tourne vers vous amis Améliens : savez-vous pourquoi on vous appelle les pataves ?