Surnom des habitants de Peyrestortes, c’est quoi cette histoire de murs tordus ?

Alors ils sont où ces « murs tordus » ?

Entre St Estève et Rivesaltes, au bout de la piste de l’aéroport qui portait jusqu’en 1977 le nom de la rivière qui traverse la commune : la LLavanera. Vous l’avez ? Allez, un autre indice : c’est aussi là que se dresse un monument rappelant la victoire qui a permis aux troupes républicaines d’empêcher l’envahisseur espagnol de s’emparer de Perpignan le 17 septembre 1793. Vous vous en souvenez ?

Eh oui, Peyrestortes ! Dont les habitants ont un drôle de surnom : les ventres bleus. Rien à voir avec l’uniforme des soldats de la République. Au Moyen Age, il y a eu une terrible épidémie. Les ventres des gens gonflaient. Et les voisins de Baixas ont refusé d’ouvrir les portes de leur village aux « ventres bleus » de Peyrestortes de peur de se faire contaminer. Pas très charitable mais pragmatique !

Et les murs tordus ?

Ils ne sont pas dans le surnom mais dans la toponymie, l’origine du nom du village. Il est très ancien, il a plus de 2000 ans d’Histoire. De l’époque romaine donc. Au Xe siècle, en 925 exactement, le nom de Paredstortes apparaît pour la première fois dans un texte. Il vient du latin paries, le mur, et tortu qui veut dire tordu, boiteux. Paretstortes en catalan. Les voilà les murs tordus. Ensuite, ce toponyme a été déformé d’abord sous l’influence d’un mot proche : pera qui signifie pierre en vieux catalan (remarquez on reste dans le même ordre d’idée, il faut bien des pierres pour construire un mur) puis de l’occitan peyra qui veut dire la même chose et qu’on retrouve dans Peyrehorade ou Peyrelevade … à présent vous savez d’où vient le Y.

Peyrestortes est aussi le nom d’une vieille famille catalane, très connue au Moyen Age. La preuve : un certain Arnau Peyrestortes a construit en 1333 le cloître des Grands Carmes à Perpignan avant de devenir en 1359 le premier président de la Generalitat de Catalogne.

Honneur donc à Arnau Peyrestortes et à tous les Peyrestortencs