Surnoms en Pays Catalan, une rivalité tenace entre les deux Saint Féliu !

Surnoms, rivalités et situations parfois cocasses. Les surnoms de nos communes des Pyrénées-Orientales sont parfois vraiment originaux ! Exemples à Saint Féliu d’Amont, d’Avall, au Soler, à Corbère et Corbère-les-Cabanes.

Voyageons dans le temps et géographiquement avec vous Hélène Legrais.

"Capitale", il y a deux villages dans le département qui ont hérité de ce surnom : avec déférence pour Formiguères , capitale historique du Capcir, villégiature des rois de Majorque (c’est d’ailleurs à Formiguères qu’est mort le roi Sanç, 2e roi de Majorque) et, avec ironie cette fois, St Feliu d’Amont. Comme on peut s’y attendre, ce sont les voisins de St Feliu d’Avall qui aiment ainsi mettre en boîte ceux qu’on appelle des Saint-féliciens, comme eux, histoire de rappeler que St Feliu d’Amont est nettement plus petit, moins peuplé, que leur propre village.

1200 habitants seulement contre 2900 pour l’Avall au dernier recensement. Pour se venger de cette moquerie, qui fait la joie de ceux d’Avall depuis des générations, ceux d’Amunt les traitent de Pamparianos, les enrhumés !

Ah, on ne s’épargne pas entre voisins, surtout quand on porte le même nom !

Ce qui est le cas « des » Corbère comme on dit à St Feliu. Celui « du haut », Corbère tout court, et celui « du bas », le hameau des Cabanes devenu un village à part entière au XVIe siècle. Il se trouve que les Corbériens ont un tic de langage … comme les habitants de Corneilla la Rivière , de l’autre côté de la Têt, qui ont l’habitude de ponctuer leurs phrases de oi à répétition, les Corbériens utilisent à outrance les bits, qu’on peut traduire par « beaucoup » ou « c’est trop ! ». Bits pour Corbère et rebits pour Corbère les Cabanes, évidement !

Et le Soler, à l’est de St Feliu ?

L’ami Josep Tolza qui a lui écrit « Sem de Sant Feliu » m’a raconté une drôle d’histoire … effectivement, la phrase associée au Soler peut paraître étrange : al Soler se maten, au Soler ils se tuent. Des mœurs violentes tout de même ! Selon Josep, il s’agirait en fait d’une déformation de la phrase initiale.

Tout viendrait d’un cordonnier itinérant qui allait de village en village en criant en Catalan : « Asola savates », « je ressemelle les souliers ». Sauf qu’il avait un défaut de prononciation et ça ressemblait plus à « A sola se maten », ce qu’évidemment les Solériens ont pris pour eux. Ils ont donc jeté le cordonnier dehors à grands coups de pied aux fesses et l’ont renvoyé chez lui … à Toulouges, le pays des cebes*, circonstance aggravante !

* Oignons en français.