Surnoms, mais quel est cette histoire de monstres à Arles sur Tech ?

Les surnoms des habitantes et habitants des Pyrénées-Orientales, à explorer régulièrement avec Hélène Legrais à travers le temps. Là on remonte la vallée du Tech avec des excuses et des créatures légendaires.

Donc vous nous emmenez Hélène en Vallespir, plus spécialement à Arles sur Tech …

Ah, Arles c’est une mine ! Un surnom et une expression que vous connaissez peut-être : Excuseu, son d’Arles ! Excusez-moi, je suis d’Arles ! N’y voyez pas une affirmation triomphale, exprimant le contentement de soi. Il semblerait que jadis les Arlésiens n’étaient pas très raffinés et souvent, suite à un impair, une maladresse, ils devaient s’excuser. Et donc leur excuse c’était leur origine. Remarquez que cette expression a fait tache d’huile, dépassant non seulement les limites d’Arles mais aussi du Vallespir. Quand quelqu’un du Pays catalan cherche à se faire pardonner un geste qui peut le faire passer pour un mal élevé, un mal educat … Excuseu, son d’Arles !

On peut rapprocher ça de l’adage qui s’attache à Bulaternera : A Bula, ho fan dos cops, à Boule, ils font tout deux fois. De fait, si quelqu’un, ailleurs, est obligé de refaire quelque chose parce qu’il n’arrive pas à le faire correctement du premier coup, on lui dit : « Tu ne serais pas de Boule, toi ? »

Un peu moins connu, sur la côte : que es de Cervera ? Tu ne serais pas de Cerbère ? Ça c’est réservé aux hommes … c’est une manière détournée et ironique de faire savoir à l’un d’eux qu’il a oublié de fermer sa braguette. Vous vous souvenez ? Les Cerbériens sont surnommés les braguetes obertes, les braguettes ouvertes … parce qu’ils étaient réputés être des chauds lapins !

Mais les Arlésiens ont aussi un surnom …

Qui ne va pas vous étonner si vous connaissez tant soit peu l’Histoire du Vallespir : les simiots. Là on remonte aux racines, à une légende du Moyen Age que nous connaissons grâce à une chronique du XVIIe siècle. Elle raconte que des êtres malfaisants, des monstres à corps de lion et à tête de singe, ravageaient la région d’Arles. Ils provoquaient la grêle, déchaînaient les tempêtes, enlevaient les enfants au berceau, les étouffaient et les dévoraient. C’est pour s’en débarrasser que l’abbé Arnulphe s’en alla à Rome chercher les reliques des Saints Abdon et Sennen qui sont depuis les protecteurs du Vallespir.

L’autre village dont on appelle les habitants par le nom du monstre local, c’est Rivesaltes et les babaus. Le babau emportait lui aussi les enfants par un trou dans les remparts du village avant de se jeter dans l’Agly !