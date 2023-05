Tournage en Vallespir avec Florent Pagny ! Souvenirs et anecdotes

Fin des années 80, nous sommes en Vallespir et des personnalités viennent tourner un film. Il y a Florent Pagny mais aussi Nathalie Cardone et Tcheky Karyo. On remonte le temps avec Hélène Legrais.

Une belle distribution pour un film tourné en 1989 en Vallespir …

« La fille des collines » est au départ un roman de l’américain Charles Williams dont l’action se passe dans le Sud rural des Etats Unis.

Le réalisateur, Robin Davis, a transposé l’action dans les Pyrénées à la fin des années 50. L’intrigue met en scène deux frères, Tom qui revient de faire son service militaire en Algérie et Vincent, charmeur et désœuvré, le préféré de leur père. Une jeune et belle sauvageonne qui scandalise la région (c’est elle « la fille des collines ») va faire se dresser les deux frères l’un contre l’autre, triangle amoureux presque classique.

La « Manon des sources » du film, objet de leur rivalité, se prénomme Angélina et elle a les traits de la brune Nathalie Cardone. Vous vous souvenez ? Hasta siempre commandante… c’est elle qui chantait cet hymne-hommage à Che Guevara ! Quant aux deux frères, Florent Pagny est Tom et Tcheky Karyo, Vincent.

Nathalie Cardone - Hasta siempre (Official Video HD)

Le tournage a donc lieu en septembre 89 dans le département …

Et notamment au-dessus d’Arles. Toute l’équipe du film a investi le mas Falgas qui domine la vallée du Tech.

Le mas est géré par le groupement pastoral du Vallespir et c’est son président, Jeannot Vaills, par ailleurs adjoint au maire d’Arles, qui s’est entremis pour le tournage. On installe dans ces lieux isolés et déserts d’ordinaire une grande tente avec ordinateur (ceux de l’époque), téléphone et secrétariat. Il y a aussi un groupe électrogène insonorisé pour qu’aucun bruit ne vienne parasiter la caméra. Chacun est muni d’un talkie-walkie et un service de sécurité tient les badauds à distance. Silence en tourne !

Florent Pagny arrive au mas le visage ensanglanté, titubant au milieu des herbes sauvages. Il a le cheveu court et il est rasé de près. C’est une vedette du Top 50, très populaire, mais c’est Tchéky Karyo qui intéresse davantage les journalistes locaux : c’est que nous sommes au pays de la Fête de l’Ours et le comédien a incarné le héros chasseur d’ours du film de Jean-Jacques Annaud ! Alors forcément on lui fait raconter ce qu’il avoue être « la peur de sa vie » lors de la scène finale lorsque l’ours kodiak lève la patte sur lui, désarmé. Le comédien qui se destinait à 19 ans à une carrière d’expert-comptable n’avait certainement pas imaginé à l’époque vivre de telles montées d’adrénaline !

Et le voilà qui trinque avec le maire d’Arles, Albert Costa, et les membres du conseil municipal venus prendre l’apéro. « Votre région est très belle, on la sent encore préservée du tourisme ». Et d’avouer qu’il aimerait bien y acheter un pied-à-terre. Et ce n’est pas juste une formule aimable de circonstance. On connaît depuis l’attachement de Tchéky Karyo pour le Pays Catalan. N’a-t-il pas chanté en duo avec son ami Cali et notre Jordi Barre national ?