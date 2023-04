Triniac, cette commune qui n’est plus sur la carte, en Fenouillèdes !

Certains villages changent de nom au fil du temps. Et ici en Fenouillèdes, c’est le cas pour cette commune que vous connaissez. Explorons son passé et son voisinage. Histoire et surnoms avec Hélène Legrais.

Nous avons déjà fait le tour de pas mal de villages mais pas encore dans le Fenouillèdes . Et si on allait se balader vers Latour de France ? Savez-vous qu’à l’origine, le village s’appelait Triniac ? Un toponyme dérivé du nom d’un domaine gallo-romain dont le propriétaire s’appelait Trinius. Mais au XIe siècle, on voit apparaître le terme de la Turris de Trianigo, la Tour de Triniac, en référence à une tour fortifiée. Puis le village a changé de place en glissant sur les bords de l’Agly autour d’une nouvelle forteresse. Il devient alors La Tor de Fenolledes, la Tour du Fenouillèdes. Mais en 1258, le Traité de Corbeil cède le Fenouillèdes à Louis XI et voici La Tor vouée à surveiller la nouvelle frontière entre le royaume de France et l’ensemble catalano-aragonais. C’est à ce moment-là que les Catalans ont commencé à appeler le village Latour de France, nom qui a perduré bien après que le Traité des Pyrénées ait redéplacé la frontière, cette fois au sud de Perpignan, sur la crête des Albères, en 1659 ... et jusqu’à aujourd’hui. Et ses habitants sont appelés les Tourils. Mais Latour de France n’est pas le seul village dont le nom actuel est lié au Traité de Corbeil ... Vous pensez sans doute à Bélesta. Un peuplement très ancien, datant du néolithique comme l’ont prouvé les ossements trouvés dans la Caune. Le premier village s’appelait Riberach. Au milieu du XIIe siècle lui aussi est déplacé, a priori pour des raisons défensives, et la nouvelle implantation prend le nom de Bel Estar. Le traité de 1258 l’ayant fait lui aussi français, les Catalans ont rajouté de la frontera. Un autre village du Fenouillèdes ? Ansignan, ça vous va ? Là encore c’est un domaine romain qui a donné son nom au village, propriété d’un certain Ancinus. Le pont-aqueduc dont les fondations pourraient dater du IIIe siècle atteste de la présence romaine. Mais le surnom que l’on donne aux Ansignanais n’a rien à voir avec cette époque antique. Ce sont les mameluts. Les femmes du village avaient en effet la réputation d’être d’excellentes nourrices aux mamelles fécondes.