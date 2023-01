Un clocher de « sable » à Millas, c’est quoi cette histoire ?

Pas toujours simple le voisinage entre villages. Nous sommes en Ribéral, entre le Conflent et la Plaine du Roussillon avec les surnoms des habitantes et habitants de Millas et Néfiach. On remonte le temps, Hélène Legrais.

Entre Millas et Néfiach, c’est l’amour vache … ça pourrait faire un film : « Règlement de compte à OK Riberal » !

Et c’est à Néfiach de tirer en premier pour viser … le clocher de Millas ! Je vous ai déjà parlé de celui de Glorianes, trop orgueilleux, cette fois celui de Millas est traité de campanar de sorra, de clocher de sable.

Tout simplement parce qu’à l’époque, on avait recouvert la tour du clocher d’un enduit grisâtre qui ressemblait à du sable. On a ainsi recouvert toute l’architecture, les pierres, l’agencement des galets roulés de rivière. Une mode qui venait du Narbonnais, de chez les gavatxos donc, ça faisait disait-on plus « moderne ».

Aujourd’hui la tendance est inverse : on pique, on enlève l’enduit pour faire apparaître cette belle géométrie de pierres. C’était de bons artisans maçons qui montaient les murs !

Et je suppose que les habitants de Millas ne se laissaient pas faire …

Ils ripostaient en disant : on a peut-être un campanar de sorra mais vous, vous avez un pont de saüc et une gare de canya. Ça demande une explication. D’abord le pont de saüc, c’est un pont construit en bois de sureau. C’est un bois très fragile. A quoi fait référence cette accusation ? A la passerelle en bois que les Néfiachois avaient construit sur la Têt pour rejoindre la rive gauche afin de cultiver leurs vignes et leurs vergers. Chaque fois qu’il y avait de grosses pluies, en octobre/novembre, que la Têt grossissait, elle emportait cette passerelle jusqu’à la mer ! Et pour aller travailler leurs terres, les agriculteurs de Néfiach devaient passer par le pont de … Millas ! D’où les moqueries et quolibets quand on voyait arriver leurs charrettes. Et ça durait jusqu’à ce que la passerelle soit reconstruite …

Et la gare alors ?

La gare de canya … je vous rassure, elle n’était pas construite en roseaux, ce n’est pas le genre de la SNCF ! En fait, à Millas on se moquait de la distance séparant le village de Néfiach de sa gare : environ deux kilomètres et demi ! Résultat, il fallait plus de temps pour aller à la gare à pied, surtout si on se coltinait des valises ou des colis lourds, que pour faire Néfiach-Perpignan en train !