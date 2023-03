Un code secret vraiment très étonnant, à Canet ?

Hélène Legrais nous emmène sur le littoral Catalan avec une idée en tête, nous présenter un mystère, un code secret qui selon la légende donnerait directement accès au Paradis. Ça mérite quelques détails tout ça !

Vous savez que je prends toujours soin de vous. Il y quelques temps nous avons échappé à la fin du monde et à la malédiction du Christ noir de Prades , pour plus de sûreté je vous emmène aujourd’hui à l’église Saint Jacques de Canet en Roussillon afin de prendre soin de votre âme.

Car figurez-vous, à Canet on a la recette pour aller au Paradis. D’abord de façon assez classique en faisant dire par le prêtre le plus de messes possibles pour le repos de l’âme du défunt.

Mais au cas où le curé oublierait combien il devait en célébrer, on gravait le « contrat » dans le marbre, beaucoup moins fragile et plus durable que le parchemin ou le papier. Ces pense-bêtes, sorte de post-it de l’époque, étaient fixés de part et d’autre de la porte de l’église. On peut ainsi en voir un datant de 1227 pour le repos de l’âme de Raymond Angles et l’autre de 1304 pour Raymond Arlovit.

Mais à Canet, il y avait encore plus rapide pour aller au Paradis …

Pour cela, il faut regarder cette fois au-dessus de la porte, pour regarder de très près une autre plaque en marbre décorée d’un bas-relief dû au ciseau du sculpteur Ramon de Bianya ou plutôt de son atelier très actif dans les premières décennies du XIIIe siècle. C’est à lui notamment qu’on doit le portail, roman, de Saint Jean le Vieux à Perpignan.

Ce bas-relief représente deux anges emportant au Paradis, dans un linceul, l’âme d’un défunt représentée par une tête émergeant du drap. Et au-dessus de cette plaque, il y une inscription mystérieuse. Vraiment mystérieuse. Une phrase en latin écrite de droite à gauche dont les lettres sont inversées. Et comme si ce n’était pas assez hermétique, la phrase est codée.

Un code secret pour aller au Paradis. Qui le déchiffre gagne un aller direct jusqu’au portail gardé par Saint Pierre, sans arrêt préalable au Purgatoire. A une condition sine qua non : ne donner sous aucun prétexte la solution à quelqu’un d’autre !

Du coup, on ne saura jamais si certains canétois on réussi à déchiffrer la phrase … Mais rien ne vous empêche d’essayer !