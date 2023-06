Un double succès pour l’USAP au milieu des années 50

L’histoire de l’USAP par Hélène Legrais nous emmène pour cet épisode, au cœur des années 50. La finale du championnat c’est contre Lourdes, pour le challenge Yves Du Manoir face à Mazamet. Et les juniors affrontent Bayonne. Succès au rendez-vous !

Commençons par le début : nous sommes le dimanche 20 mai 1955. Jep Desclaux , l’entraineur des Perpignanais, rumine sa vengeance. Vainqueur de Graulhet en 16e, Périgueux en 8e, Mont-de-Marsan en ¼ et Romans en ½ , l’USAP est critiquée de toutes parts par la presse sportive parisienne qui ne donne pas cher de ses chances face au Lourdes de Jean Prat qui domine le rugby français avec deux titres de champion et deux Dumanoir en trois ans. Et forcément ça, Jep l’a en travers de la gorge. Heureusement, bonne nouvelle, il a récupéré in extremis son demi d’ouverture, Jean Serre, blessé au coude face à Mont de Marsan.

Il est sûr désormais que ses joueurs sont de taille à prendre leur revanche sur les Lourdais qui les ont battus en finale en 1952. Les supporters aussi en sont sûrs, ils se sont déplacés en masse à Bordeaux : deux trains spéciaux pavoisés aux couleurs sang et or ont quitté la gare de Perpignan à 5h du matin avec à bord 1850 personnes auxquelles il faut ajouter les nombreux cars et les innombrables voitures particulières. Les autres, ceux qui n’ont pu faire le déplacement, sont collés à la TSF. A Bordeaux, ça a été la ruée sur les places, on joue à guichet fermé. On a ouvert les portes du stade à 10h30 du matin et plus de 43 000 spectateurs l’ont investi, record largement battu pour une finale.

Et alors cette finale … racontez-nous !

Le temps est superbe. Ça y est, les deux équipes entrent sur le terrain : Lourdes en bleu et rouge et l’USAP dans son maillot bleu azur adopté après la Grande Guerre qui a vu tomber 7 des 15 champions de France de 1914. Et en 1955 comme en 14, ça commence mal pour les Catalans.

A la 13e minute, François Labazuy ajuste un drop des 35m. 0 à 3 pour Lourdes. Et 0 à 6 à la 20e sur un nouveau drop des 40m en coin de Jean Prat. Mais il en faut plus pour décourager l’USAP qui resserre les rangs. Lourdes ne marquera plus un point. Georges Gauby, le demi de mêlée catalan marque un essai transformé par Serre pour atteindre la mi-temps sur le score de 5 à 6. Après la pause, il n’y a plus qu’une équipe sur le terrain : André Sanac et ses hommes. A la 56e, le pack de l’USAP part en force, Serge Torreilles suit et marque en coin, 8 à 6. Sept minutes plus tard, René Garrigue, alors interne en médecine, grille Henri Rancoule et Pierre Lacaze pour marquer encore en coin, 11 à 6.

C’est le score final. Et comme en prime, en lever de rideau, les juniors ont remporté la Coupe Reichel contre Bayonne, le triomphe catalan est complet. Le Président de la République, René Coty, dont la femme et les enfants étaient réfugiés à Perpignan pendant l’Occupation, se fend d’un télégramme de félicitations.

Au retour à Perpignan, 25 000 personnes se massent sur le parcours des champions de France de la gare à la place de la Loge où ils sont reçus par le maire, Felix Depardon. C’est du délire ! René Garrigue, surnommé l’Abbé Pierre du rugby, a juré de se raser la barbe en cas de victoire. Ses coéquipiers le convainquent d’attendre la finale du Dumanoir contre Mazamet qui doit avoir lieu une semaine plus tard. Bien lui en prend : l’USAP va gagner 22 à 11 et signer un doublé qui fait entrer cette année 1955 dans l’Histoire !