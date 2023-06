Un enfant de la Retirada a soulevé le bouclier de Brennus, François Gimenez

Quand il y a la guerre, l’exil, l’exode, le sport et ses valeurs sont parfois aussi des refuges qui permettent ensuite de se surpasser. Portrait d’un joueur d’exception avec Hélène Legrais.

Vous aimez l’Histoire et le sport, Hélène, le destin de ce joueur de l’USAP ne pouvait pas vous laisser indifférente.

Vous me connaissez bien ! Sur les tablettes de l’USAP, il apparaît sous le nom de François Gimenez, avec un G, pilier gauche de l’équipe championne de France en 1955. En fait, il s’appelait Francesco Jimenez, avec un J. Paco, c’est son petit nom, est né à Madrid le 17 juin 1927. Il a donc 9 ans quand la guerre civile éclate. Madrid est bombardée, quasiment encerclée par les franquistes. Les Jimenez, républicains, se réfugient à Barcelone.

Antonio, le père, combat sur le front. Carmen, la mère, survit comme elle peut avec ses quatre enfants. Début 1939, c’est la fin, la Retirada. Un mois avant, Luis, le frère cadet de Paco, est mort de la varicelle. Ils sont donc quatre, Carmen, sa fille prénommée comme elle, et ses deux fils, Joseph dit Pépé et Paco, à prendre la route de l’exil. Ils passent la frontière au Perthus, dans le flot des milliers de réfugiés. Francesco a 12 ans. La famille Jimenez est expédiée dans un camp à Angoulême. Antonio, le père, entre en France plus tard, par Cerbère, avec d’autres soldats. Désarmé, il est interné au camp d’Argelès où sa famille le rejoint fin 1940. A Madrid, avant la guerre, il était carrossier chez Hispano-Suiza. Une qualification qui lui permet d’être embauché par un professionnel perpignanais qui se débrouille pour faire libérer le reste de la famille et la loger avenue de Belfort. Paco fréquente l’école de la Miséricorde. Il décroche son certificat d’études et devient à son tour apprenti-carrossier.

Et le rugby dans tout ça ?

Le rugby, évidemment. Il est pilier. Pour faire partie de ceux qu’on appelle « les gros », il est plutôt léger – 1m75 pour 95 kg – mais c’est une force de la nature et il a un sacré tempérament. C’est un « vaillant » comme on dit. Il commence par le XIII et à 19 ans devient champion de France juniors avec le XIII Catalan. Naturalisé, il part faire son service militaire à Tarare, près de Lyon. L’équipe locale lui fait les yeux doux, les dirigeants lui proposent même de lui monter un atelier de carrosserie pour le garder. Mais celui qui est devenu François Gimenez refuse : il veut revenir à Perpignan, retrouver sa famille.

Il s’y installe comme carrossier et joue au Gallia Club Perpignanais. Mais en 1953, il reçoit une visite disons « de poids » : André Sanac et Gégé Roucariès, la paire d’as du pack, la 2e ligne de feu de l’USAP. Ils déboulent dans l’atelier du Ganganell alors que Gimenez est en plein travail sur une voiture : ils réussissent à le convaincre et Paco endosse le maillot bleu ciel avec lequel il est donc sacré en 1955. Rugbyman-carrossier, François Gimenez nous a quittés en 1995, à l’âge de 68 ans.