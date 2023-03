Un mystérieux télégramme et une belle victoire rugby en 1925 pour les Catalans

Mais quel était donc cet intrigant télégramme ? Et cette victoire mémorable alors, elle s’est déroulée comment ? Retour au XXe siècle dans les années 20 avec vous Hélène Legrais et le rugby d’ici.

Nous sommes au milieu des années 20, Perpignan a deux Boucliers de Brennus à son palmarès … à quand le 3e, Hélène ?

Ça parait mal parti en ce début de saison 1924/25. La saison précédente, les Catalans sont passés à deux doigts du titre, s’inclinant seulement 3 à 0 en finale contre le Stade Toulousain à Bordeaux. Sur le papier ils présentent une belle équipe mais la mayonnaise ne prend pas. En plus, Perpignan est dans le collimateur des sélectionneurs fédéraux qui s’obstinent à bouder les joueurs Catalans. Mais voilà que l’équipe de France doit affronter les All-Black à Toulouse et Roger Ramis, le capitaine et fer de lance de l’USP reçoit un télégramme signé d’Octave Léry, le président de la Fédération, lui demandant de venir. Enfin !

Ramis accepte avec empressement, prend le train pour Toulouse et là, stupeur, Léry n’est au courant de rien. Le télégramme était un faux, une mauvaise plaisanterie. Sur ce, le 3e ligne perpignanais Eugène Ribère est sélectionné, pour de vrai, pour jouer contre l’Ecosse. Après le match, les Bleus prennent leur douche au North British Nation Hôtel.

Et c’est l’accident stupide ! Un jet d’eau bouillante asperge soudain deux des Tricolores : Laurent de Biarritz est sérieusement brûlé à la jambe et au bas ventre, Ribère, lui, au bras gauche et à l’épaule. Il reste absent des terrains plusieurs semaines. C’est ce qu’on appelle la scoumoune !

Autant tirer un trait sur la saison …

Effectivement, en janvier 1925, l’USP broie du noir … et puis soudain tout s’améliore ! Perpignan bat Béziers, le Stade Français, arrache le nul à Tarbes sous la neige, grâce à un essai d’anthologie, après une course de 80 m, de Ramis, puis bat Tarbes à Toulouse en match d’appui malgré de nombreuses brutalités.

Ribère est même mis KO. Décidément ! En demi-finales, on retrouve 3 équipes du Languedoc-Roussillon : Perpignan, Carcassonne et Narbonne, Toulouse complétant le dernier carré. L’USP est confronté à Narbonne.

Premier match, nul malgré les prolongations, 3 à 3 après 120’ de jeu. Il faut rejouer et là, on prend les mêmes et on recommence, Ribère servi par Ramis marque et propulse l’USP en finale contre Carcassonne. Là encore il faudra deux matches.

Le 1er, sous un véritable déluge à Toulouse, se solde par un 0 à 0. On rejoue, à Narbonne cette fois, et là Perpignan s’impose 5 à 0. Un essai transformé de Roger Ramis, celui dont les sélectionneurs ne veulent pas. Nous sommes le 3 mai 1925 et Perpignan remporte son 3e Bouclier de Brennus, 11 ans jour pour jour après son premier sacre . Malgré les embûches et les coups tordus, le destin avait donné rendez-vous aux Catalans.