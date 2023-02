Un pain « banal » à Perpignan, c’est-à-dire ?

On remonte le temps avec vous Hélène Legrais, direction le centre de Perpignan, rue Duchalmeau. L’occasion d’évoquer ce personnage et de nous rappeler d’un pain placé sous le signe du partage entre La Réal et Saint Mathieu.

Alors c’est quoi cette histoire de four quelconque ?

Alors, ne vous y trompez pas, un four banal, ce n’est pas un four sans signe particulier, c’est un four collectif qui sert à toute la population d’un village, ou d’un quartier dans le cas de Perpignan. On y va faire cuire son pain, sa fougasse, ses gâteaux moyennant une contribution bien entendu. Eh bien dans la paroisse de Notre Dame de la Real, c’est fours banaux (c’est le pluriel) sont situés dans la rue qui relie la rue Petite-la-Monnaie à la rue Grande la Real.

Aujourd’hui on l’appelle la rue Duchalmeau mais auparavant le nom qu’elle portait avait, évidemment, un rapport avec le four comme toutes les autres autour d’ailleurs : carrer dels forns de la Real, carrer dels forns de les moles, à cause d’un dépôt de meules en silex, carrer de la porta petita dels forns de Santa Clara et même carrer de la porta menuda dels forns jusque vers 1685. Louis XIV crée alors le couvent des Dominicaines de Ste Catherine et on oublie le four pour rebaptiser la rue le carrer detras les caterines.

Et Duchalmeau, il arrive quand ?

Maintenant. Enfin, pendant la Révolution française. Un géant, il était vraiment très grand, marchand de tissu venu de l’Aude pour s’installer à Perpignan, justement dans cette rue. Jean-Baptiste Duchalmeau devient maire de Perpignan le 15 brumaire de l’an IV c’est-à-dire le 6 novembre 1795. Et il le restera, malgré les changements de régime, à travers le Directoire, le Consulat et l’Empire, jusqu’à sa mort le 11 décembre 1804. Il est très actif Duchalmeau. On lui doit les projets de création de la place de la République, du Théâtre municipal et de la Promenade des Platanes. Il dote aussi la ville d’un service de sapeurs-pompiers performant. Et il obtient de Bonaparte l’autorisation de rendre municipal le collège dirigé jusqu’ici par l’abbé Jaubert, collège qui est l’ancêtre du lycée Arago. Enfin, il s’attache à régler le problème de la mendicité, comme quoi il ne date pas d’hier. Il autorise des mendiants « officiels », répertoriés, reconnaissables à la médaille qu’ils portent.

Ceux-là reçoivent des secours de la Mairie. Les autres sont expulsés. Duchalmeau meurt quelques jours avant le couronnement de Napoléon. La nouvelle consterne la population. De sa maison, carrer de les moles donc, son corps est transporté à la maison commune (l’Hôtel de Ville). Une foule immense assiste à ses obsèques à la cathédrale. Il est ensuite inhumé hors les murs, passé la Porte St Martin, au cimetière de l’Ouest qu’il a lui-même créé pour éloigner les cimetières du centre. Il est même le premier à y être enterré ! Vingt six ans après sa mort, la rue où il habitait prend son nom.