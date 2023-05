Une Catalane de Perpignan vedette d’un film tourné près de Montpellier ! Qui ?

On est chez nos voisins avec ce film des années 80, sur le bord de mer, près de Montpellier mais une star Catalane. Les coulisses de ce tournage avec Hélène Legrais.

Cette fois le film ne s’est pas tourné dans le département, même si ce n’était pas très loin, mais surtout c’est une catalane qui en est la vedette …

Et je dis « Vive les femmes ! » Ça rappelle sans doute quelque chose aux fans de BD, enfin ceux de mon âge … en 1983, c’est la première fois qu’on adapte le monde de Reiser au cinéma : jolies nanas délurées et gros dégueulasse, des personnages affreux, sales et marrants !

Casquette de marin et barbe de loup de mer, Claude Confortès s’est inspiré des sept albums du dessinateur de BD avec qui il a d’ailleurs cosigné le scénario. Cavanna et Wolinski font une apparition clin-d’œil : humour à la Charlie hebdo garanti, le ton est donné ! Le film est tourné à La Grande Motte et à Carnon-plage. L’histoire : deux copines, Viviane, prof de dessin, et Ginette, secrétaire.

La première, rêve du grand amour en ayant un amant marié, l’autre profite de la vie : « moi, je prends n’importe quel mec, dit-elle. Je le dresse, ensuite j’en fais ce que je veux ». Elle parviendra même à mater Bob, le séducteur impénitent qui tire sur tout ce qui bouge, le cauchemar de Metoo, incarné par Roland Giraud, qui finira en parfait homme d’intérieur.

Et qui incarne donc cette wonderwoman ?

Cette Ginette rigolote et sexy est campée par la blonde actrice catalane, Michèle Brousse. Ses parents sont hôteliers à Perpignan. Six ans auparavant, selon l’expression consacrée, elle est « montée » à Paris.

Elle a fait ses armes au café-théâtre, écrit des pièces avec un copain du « Petit théâtre de Bouvard », un certain Bruno Gaccio qui n’est pas encore le « papa » des Guignols de Canal +. L’année précédente, Michèle Brousse a déjà joué à la Gaîté Montparnasse l’adaptation théâtrale des albums de Reiser où elle s’est d’ailleurs taillé un joli succès.

C’est donc tout naturellement à elle que Claude Confortès a penser pour passer sur grand écran. C’est le premier rôle au cinéma de la blonde Michèle qui jubile : « chez Reiser, les femmes sont plus malignes que les hommes. Elles sont modernes, libérées, intelligentes, indépendantes, j’adore ! » Il faut dire que dans ce film, elles sont une belle brochette de filles au côté de la Perpignanaise : Catherine Leprince qui joue Viviane, mais aussi Pauline Lafont et une autre Michèle, Bernier, la fille du professeur Choron … elle est en famille. Les hommes ont du souci à se faire !