Une côte de baleine à Prats de Mollo la Preste ? Incroyable !

Aujourd’hui, Hélène, vous nous emmenez au bout du bout, tout au fond de la vallée du Tech … après c’est la frontière ! A Prats de Mollo donc …

Et même tout en haut de Prats, au sommet de l’escalier qui mène à l’église Stes Juste et Ruffine, oui ça se mérite ! Nous voici donc sous le porche, bien profond pour abriter la porte du vent et des intempéries. Une porte superbe d’ailleurs, renforcée de magnifiques ferrures typiquement catalanes, enroulées en escargot. Mais ce qui nous intéresse est là, planté dans le mur, juste au-dessus de notre tête : un grand os qui se recourbe vers le haut. Mais un os de quoi ? Ni de dinosaure, ni de mammouth, ni d’aucune créature légendaire.

C’est une côte de baleine. Une vraie, hein ! Que vient-elle fait ici, si loin de la mer ? Avant le Traité des Pyrénées, nous étions espagnols et il y a eu une guerre à Cuba. Certains pratéens sont partis y combattre. Sur le chemin du retour, leur bateau s’est échoué. Il allait sombrer mais une baleinière s’est portée à leur secours et les a sauvés. C’est en souvenir de ce sauvetage qu’ils ont rapporté cet os de baleine à Prats.

Voici le mystère élucidé ! Mais dites-moi, elle est bien grande cette église …

C’est qu’à l’époque, Prats de Mollo est très peuplée. C’était même la 2e ville du Pays Catalan derrière Perpignan. Elle s’est développée au XIIIe siècle sous l’impulsion de Jacques Ier, Jaume Ier el conqueridor, qui a voulu créer une ville neuve autour du château qui lui servait de résidence d’été.

L’église est construite en 1245 sur l’emplacement d’une chapelle du Xe siècle. Mais elle est vite devenue trop petite pour le millier de paroissiens qui assiste aux offices. Et qui protestent : les piliers qui soutiennent la voûte leur cachent le prêtre. On les enlève et, il fallait s’y attendre, le toit s’écroule. L’église est donc à nouveau reconstruite, et agrandie, à partir de 1649. Elle aura donc été reconstruite deux fois et ça se voit puisqu’on passe du roman au gothique tardif avec du mobilier baroque !

Il paraît qu’il y a une autre curiosité à l’intérieur …

Il y en a même plusieurs mais je suppose que vous faites allusion à la roda de fuste, la roue en bois.

C’est donc une roue d’1m57 de diamètre, avec des sortes de compartiments sur le pourtour. On l’actionne avec une corde et au passage trois maillets heurtent les cloisons qui segmentent le pourtour. Ça fait un boucan d’enfer … et c’est le but. Cette roue remplaçait les cloches à partir du Jeudi Saint, jour où elles sont censées partir à Rome, et jusqu’au dimanche de Pâques. C’est la dernière roda de fusta du département.