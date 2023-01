Une improbable rue des Sorcières à Perpignan, pourquoi ?

On est au cœur de Perpignan avec Hélène Legrais et l’histoire des rues de la Capitale du Roussillon. Certaines dénominations ont été traduites de façon disons plutôt maladroite. Exemple très parlant !

Hélène, vous nous avez déjà parlé des traductions approximatives des noms des rues perpignanaises, vous avez un autre exemple !

Et pour cela je vous emmène aux confins du quartier St Jean, celui de la cathédrale, à deux pas de la « frontière » avec St Jacques. La rue qui nous intéresse c’est la rue de l’Ancienne Comédie qui doit, en toute logique pour l’instant, son nom à une ancienne salle de spectacle depuis longtemps disparue, y compris des mémoires. Si vous connaissez le quartier, cette « comédie » se trouvaient exactement à l’angle de cette rue avec celle de la Main de fer. Mais ce n’est qu’au XIXe siècle qu’on a ainsi baptisé cette petite rue légèrement coudée qui rejoint la rue de la Manche. Auparavant, elle avait un autre nom et c’est une drôle d’histoire …

Figurez-vous qu’au XVIIIe siècle, une famille nommée Labroche vivait dans cette rue. Or, les deux dames Labroche exerçaient la fort respectable profession de sage-femme. Fort respectable et fort réputée puisque bientôt tout Perpignan ne connut plus cette rue que comme celle « des Labroche ».

Jusqu’ici tout va bien …

Mais voilà : ce Labroche tout ce qu’il y a de plus français heurtait les langues catalanes qui eurent tôt fait de s’emparer du patronyme pour le « catalaniser ». Et devinez ce qui arriva … ?

« Labroche » devint par assonance la bruixa, la sorcière. Ou plutôt les bruixes puisqu’elles étaient deux. Une avanie que ne méritaient certes pas ces respectables matrones !

Mais lors de la fameuse révision des noms de rues par le conseil municipal en 1830, celui où on les a traduits du Catalan aux Français, elles étaient mortes depuis longtemps et on avait oublié les Labroche. Du coup les édiles municipaux ont traduit sans état d’âme, et pour une fois, oui pour une fois - c’est suffisamment rare pour être souligné – de façon exacte el carre de les bruixes par la rue des Sorcières. Et pendant des décennies, nombreux ont été ceux qui se sont demandé sans doute à quelle sombre histoire, sentant le soufre et le bûcher, cette appellation pouvait bien faire référence … sans jamais en trouver la référence dans les archives !

Finalement, en 1870, le choix de « l’Ancienne comédie » renvoya les sorcières, avec ou sans balai, dans le néant dont elles n’auraient jamais dû sortir !