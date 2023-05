Une promenade disparue vers le quartier de l’Archipel à Perpignan, laquelle ?

C’est une avenue de Perpignan que vous connaissez, elle est très fréquentée en soirée, vers le Théâtre de l’Archipel, et France Bleu Roussillon. Explorons le passé du secteur de l’Espace Méditerranée avec Hélène Legrais.

Le quartier de l’Archipel, l’Espace Méditerranée, l’avenue du Maréchal Leclerc, les berges de la Têt, on remonte le temps à Perpignan, Hélène Legrais.

D’abord il faut rappeler que Perpignan est une place forte militaire, une ville enceinte de remparts . Ces fortifications longeant la rive droite de la Basse, ce secteur en bordure de la Têt est hors les murs donc hors la ville. Aux abords du pont de pierre, actuel pont Joffre, on a construit des auberges pour accueillir les voyageurs et des écuries pour leurs montures, c’est le faubourg Notre Dame. Mais en remontant vers l’ouest, la nature reprend ses droits.

Les Perpignanais manquant d’espace et étouffant l’été derrière leurs murailles, c’est là qu’on va leur construire une première promenade, avant même celle des Platanes . En 1728, donc trois quarts de siècle avant, l’intendant Jallais fait planter sur cette rive une allée d’arbres ombrageant un chemin où il fait bon flâner en écoutant les oiseaux chanter à l’unisson de l’eau. On appelle cet endroit paradisiaque, tout naturellement, le cours Jallais, ou parfois l’allée des Capucins à cause d’un couvent qui se situe à proximité et qui sera détruit à la Révolution.

Mais pourquoi cette promenade, contrairement à celle des Platanes, n’existe-t-elle plus ?

La proximité de la Têt. Vous le savez, celle-ci est sujette à des colères aussi soudaines que terribles, surtout lors des grandes pluies d’automne. En 1814, elle entre une nouvelle fois en crue. La digue de la Basse, en terre et pierres de taille, est rompue. Tous les terrains sont inondés jusqu’au pied des remparts. Les eaux de la Têt et de la Basse se rejoignent sur le glacis Notre-Dame, dévastant tout. Le cours Jallais n’est pas épargné. L’inondation terminée, on s’active à remonter les digues, à les renforcer. On plante des arbres supplémentaires pour essayer de fixer les rives. Quatre ans plus tard, en 1818, sur un terrain gagné sur la rivière est créée la Pépinière qui couvre alors toute la berge de l’actuelle avenue du maréchal Leclerc à celle de Grande Bretagne.

C’est un parc superbe que le XXe siècle verra se réduire progressivement jusqu’à l’estocade finale : la construction du pont Arago. Mais les anciens perpignanais gardent un souvenir nostalgique de le « Pépi » où les amoureux se donnaient rendez-vous dans les sentiers qui se perdaient entre les bosquets. Entre les haies de lauriers, de grenadiers et de petit buis, il y avait tant de recoins pour cacher les amours naissantes ! Et l’Observatoire se dressait au milieu, non pas pour surprendre les baisers volés, mais pour contempler les étoiles. J’en vois dont les yeux brillent !