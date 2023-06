C’est l’histoire... d’un très vieille locomotive à vapeur qu’une association de passionnés a décidé de faire revivre du côté de Saint-Pierre-des-Corps. Aujourd’hui, on rend visite à la vénérable Pacific 231 E41 !

Parler de train et de locomotive à Saint-Pierre-des-Corps n’a rien d’étonnant en soi puisque la commune est l’un des principaux nœuds ferroviaires national depuis l’entre deux-guerres. Mais au coeur de ce réseau, parmi les TGV et les voitures des TER, on trouve une pépite : une locomotive à vapeur de1938, classée « Monument Historique ».

Une retraite après… deux millions de kilomètres au compteur !

Notre locomotive a été construite à la fin des années 30, et elle fait partie des 1 364 exemplaires qui furent commandés par les différentes compagnies ferroviaires françaises. Elle a fait l’essentiel de sa carrière sur la ligne Paris-Calais, avec notamment pour mission – prestigieuse - de tracter le train de luxe « Flêche d’or » qui ralliait alors Paris à Londres.

Elle aurait parcouru près de 2 millions de kilomètres durant ses années de service, soit 5 fois le trajet terre-lune !

Une retraite, puis un long sommeil de près de 40 ans

Notre Pacific a été retirée du réseau en 1963, puis offerte (vendu pour un franc symbolique) par la SNCF à la ville de Saint-Pierre-des-Corps en 1974. Elle est alors installée Boulevard des déportés, et devient l’un des emblèmes de la ville, durant près de 40 ans. Ce sera d’ailleurs l’occasion pour son dernier conducteur, lui aussi à la retraite, de venir lui rendre une visite en 1983 (cet épisode est relaté dans la presse locale).

Problème, exposée aux éléments, la Pacific se détériore progressivement… Bien que classée Monument Historique en 2003, elle demeure en place, sans réel soins.

2013 : le début d’une nouvelle aventure, et d’une renaissance

Le 5 décembre 2013, la Pacific est chargée sur un camion et prend la direction d’un entrepôt des anciens magasins généraux, situé à quelques kilomètres de là. Objectif ? Engager sa rénovation sous l’égide d’une association de passionnés (l’Amicale des anciens et amis de la traction vapeur avec le soutien financier de la fondation La Loco). Depuis 2014, la Pacific fait donc l’objet de travaux dans un atelier organisé spécialement pour elle. C’est bien sûr un travail au très long cours !

Un chantier exceptionnel, accessible au public

Chose exceptionnel, il est possible de découvrir la Pacific et son chantier. Pour ce faire, il suffit de consulter le calendrier des séances de travail ouverte au public. Il y en a en moyenne deux par mois, les vendredis et samedis. Le détail des travaux effectués est publié sur le site de l’asso : www.231e41.fr. Sachez aussi que des appels au financement participatif sont régulièrement lancés par l’association.

L’une des toutes dernières locomotive Pacific

Il ne reste aujourd’hui plus que 9 exemplaires de locomotive Pacific, dont deux de ce modèle particulier dit « 231 » (l’autre est au musée du train de Mulhouse). C’est donc un vrai trésor du patrimoine ferroviaire français qu’abrite la Touraine.