Histoire en Touraine : La naissance du TGV en Touraine

C’est l’Histoire d’une arrivée qui fit l’événement sur le quai de la gare de Saint Pierre des Corps… On parle aujourd’hui de l’arrivée du TGV en Touraine au tout début des années 90 !

Le 30 septembre 1990, une rame du TGV Atlantique s’arrêtait pour la première fois à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Voici donc 32 ans ! Cet arrêt est effectif presqu’une dizaine d’années après le lancement officiel du TGV sur l’axe Paris-Lyon (le fameux TGV orange magique de notre enfance, inauguré en septembre 1981).

Si aujourd’hui prendre un TGV direction Montparnasse ou Bordeaux Saint-Jean, paraît simple - parfois un peu cher, mais simple – tout cela ne s’est évidemment pas fait en un claquement de doigts.

Un bras de fer dans le vignoble

Qui dit déploiement du TGV, dit aussi construction d’une voie dédiée. En Touraine, le tracé va être l’objet de tension avec le monde agricole et notamment avec les vignerons de l’AOC vouvray. Le projet initial devait amputer le vignoble vouvrillon de près de 300 hectares de vignes.

Des heurts sérieux ont eut lieu entre les vignerons et leurs soutiens, et les forces de l’ordre. Devant l’unité de l’opposition locale, le projet sera revu et un tunnel sera finalement creusé sous les vignes. Sauvées !François Mitterrand, « beau joueur », viendra même visiter le chantier du tunnel !

Une nouvelle gare pour Saint-Pierre-des-Corps

La gare de Tours étant située dans une impasse ferroviaire, il fallait imaginer une autre gare pour assurer la desserte sur l’axe du TGV. C’est Saint-Pierre-des-Corps qui sera retenue. Problème de taille, l’état de la gare ! Elle n’avait pas fait l’objet de réels travaux depuis la fin de la seconde guerre mondiale et semblait peu en adéquation avec la modernité resplendissante du TGV.

Après quelques passes d’armes avec la municipalité, la SNCF lance un projet de nouvelle gare. Elle sera inaugurée le 29 septembre 1990 (si vous avez bien suivi, la veille de l’arrivée du premier TGV). Là encore, non sans quelques remous et noms d’oiseaux !

Un nouveau design pour le TGV

Le TGV qui se présente en gare de Saint-Pierre-des-Corps en septembre 1990 n’est pas en livrée Orange comme son alter-ego de l’est, mais dans une livrée baptisée « Atlantique » faite d’un gris métallisé et de bandes bleues. A noter que si la forme des voitures est identique à celle du TGV Est, leur nombre change : une rame du nouveau TGV Atlantique peut emmener 10 voitures contre 8 seulement pour le train orange !

Des durées de voyage qui se réduisent considérablement

Avec une vitesse de croisière autour des 300 km/h, le TGV change évidemment la donne en termes de durée de voyage. Saint-Pierre-des-Corps est désormais à 56 minutes d’une gare Montparnasse rénovée, Bordeaux Saint-Jean à 3 heures. Sur le trajet, toutes les villes ont eut soudain le sentiment de se rapprocher géographiquement de Paris, ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’apparition de nouveaux modes de déplacement, notamment domicile-travail !

L’apparition d’un nouveau type de voyageurs

Nous sommes particulièrement bien placés en Touraine pour le savoir La réduction des temps de trajet va permettre à des parisiens de quitter Paris pour s’installer à Tours tout en continuant à travailler en Île-de-France… et, bien sûr, à des tourangeaux d’aller travailler à Paris tout en continuant à vivre dans le plus beau département du monde !