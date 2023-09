L'histoire du Pont de Fil à Tours

C’est l’histoire du plus discret des 5 ponts qui enjambent la Loire à Tours. Aujourd’hui, on s’engage sur la passerelle Saint-Symphorien, plus connu des tourangeaux sous le nom de « Pont de fil ».

Le pont de Fil illuminé © Radio France - Romain Dézèque - France Bleu Touraine

C’est en 1841 qu’un décret royal signé par Louis-Philippe autorise la construction d’un nouveau pont à Tours. Celui-ci doit relier Tours à la commune de Saint Symphorien. Sa conception et sa réalisation sont confiées à l’entreprise d’un certain Marc Seguin, un inventeur de génie et petit-neveu des frères Montgolfier. Deux années de travaux (1845/1847) seront nécessaires pour la réalisation du chantier.