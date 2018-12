Horoscope 2019 Verseau : c'est un nouveau départ

Verseau, pour vous 2019 sera sous le signe de l'adaptation. Martin vous prédit l'année à venir : amour, travail... Découvrez en détails votre horoscope 2019.

Verseau : l'année 2019 dans votre couple

Vous serez particulièrement sensible au rayonnement de votre image en couple. Les réseaux sociaux, les sorties, les soirées entre ami-es, entre connaissances renforceront votre union, glamour, toujours !

Verseau : l'année 2019 si vous êtes célibataire

Amitiés amoureuses, fréquentations seront pour vous des relais de tendresse. Cela cache souvent un désir de rapprochement plus, plus. Dans le courant de l’été ou au cours d’un voyage, certains mots feront tilt et le meilleur pourrait arriver !

Verseau : l'année 2019 côté travail

Vous aurez l’intuition des tendances sur lesquelles surfer. Vos atouts seront votre CV, vos acquis, mais surtout votre aptitude à prévoir, à sentir d’où vient le vent.

Verseau : l'année 2019 si vous recherchez du travail

Une réactualisation de vos savoir-faire va s’imposer. La maîtrise d’une langue étrangère, l’obtention d’un diplôme seront la condition, la porte d’entrée pour des jobs, des services bien rémunérés.