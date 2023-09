Hors studio à la Citadelle de Doullens

Visite de ce lieu de mémoire avec Ludovic Moignet, Gilles Prilaux et Margot Lepage

La citadelle de Doullens est la plus ancienne place fortifiée de France, construite avant même la naissance de Vauban. Elle fut utilisée cinq siècles durant, comme forteresse puis comme prison. Aujourd’hui, le projet culturel de SOMME PATRIMOINE a pour objectif de faire partager au plus grand nombre l’histoire de la citadelle, mais également de sensibiliser à la préservation et la conservation du patrimoine bâti.